Los Emmy conceden una nominación póstuma a Rob Reiner por 'The Bear' e ignoran a otro actor fallecido de 'Euphoria'

La Academia de Televisión estadounidense ha anunciado este miércoles los nominados de cara a la 78.ª edición de los premios Emmy, los 'Oscar' de la tele, que se entregarán el próximo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre ya en España). 'The Pitt' y 'Hacks' han arrasado en candidaturas, con 25 y 24 respectivamente, seguidas de 'La maldición de Widow's Bay' (19), 'Pluribus' (18) y 'Bronca' (16). Más alejada se ha quedado 'The Pitt', con ocho, entre ellas para alguien ya fallecido: el director Rob Reiner, que apareció muerto junto a su esposa en su casa el pasado diciembre, opta al galardón como mejor actor invitado en una serie de comedia.

El director de 'Cuando Harry encontró a Sally' acumuló ocho nominaciones a los Emmy a lo largo de su carrera, seis de ellas por su trabajo como actor en la serie setentera 'All in the Family', donde interpretó a Michael Stivic, un papel que le valió dos premios Emmy, en 1975 y 1978.

Reiner comparte apartado con Michael J. Fox y Brett Goldstein por sus actuaciones en 'Shrinking'; Hamish Linklater por 'La maldición de Widow's Bay'; Christopher McDonald por 'Hacks' y Connor Storrie por 'Saturday Night Live'.

'La princesa prometida'

En 'The Bear', la serie protagonizada por Jeremy Allen White, el también director de 'La princesa prometida' interpreta a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim (Edwin Lee Gibson) y lo ayuda a estructurar y expandir su negocio de sándwiches. Reiner aparece en tres episodios de la cuarta temporada de la serie.

La nominación de Reiner llega a esta edición de los Emmy marcada por la tragedia. El director y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025 y su hijo mediano, Nick Reiner, está acusado de asesinarlos.

El que se ha quedado fuera de las candidaturas a los Emmy ha sido otro actor fallecido que sonaba en las quinielas: Eric Dane. El intérprete de 'Euphoria', donde interpretaba al padre de Nate (Jacob Elordi), fue ignorado para la que habría sido su primera nominación al Emmy, cinco meses después de su muerte a los 53 años.

Eric Dane / Netflix

Dane, que se hizo famoso por su papel en 'Anatomía de Grey', murió el pasado 19 de febrero tras luchar contra la ELA, no recibió la esperada nominación a mejor actor invitado en una serie dramática por su aparición en la tercera temporada de la serie de HBO.

Noticias relacionadas

Los creadores de 'Euphoria' precisamente habían presentado el episodio 3, 'The Ballad of Paladin', para que Dane fuera considerado para los premios. En ese capítulo, su personaje asiste a la boda de su hijo con Cassie (Sydney Sweeney), y pronuncia un discurso en estado de embriaguez.