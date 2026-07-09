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Récord matinal

Toñi Moreno arrasa en Canal Sur y recibe el aplauso más inesperado desde la competencia

El magacín de Canal Sur marca máximo de audiencia, rozando el 20% de share.

Toñi Moreno y su compañera Ana Hinestrosa en 'El verano de hoy en día'

Toñi Moreno y su compañera Ana Hinestrosa en 'El verano de hoy en día' / Canal Sur

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Carlos Merenciano

Madrid

Toñi Moreno atraviesa uno de sus mejores momentos al frente de las mañanas de Canal Sur. 'El verano de hoy en día' ha vuelto a imponerse en Andalucía con un dato que confirma la fortaleza del formato frente a las ofertas nacionales de Telecinco, La 1, laSexta, Antena 3 y Cuatro. El programa, que funciona como la versión estival de 'Hoy en día', se ha consolidado como una de las principales bazas de la autonómica en la franja matinal. 

El espacio producido por Secuoya alcanzó un 19,7% de cuota de pantalla, con cerca de 100.000 espectadores de media y 241.000 contactos acumulados durante sus dos horas y media de emisión. La cifra dejó a Canal Sur por delante del resto de cadenas en Andalucía: Telecinco firmó un 10,9%, La 1 anotó un 10,6%, laSexta se quedó en un 9,7%, Antena 3 marcó un 7,1% y Cuatro registró un 5,8%.

El dato no pasó desapercibido fuera de Canal Sur. Saúl Ortiz, colaborador de 'Fiesta' en Telecinco, celebró en redes sociales el resultado de Toñi Moreno y compartió el gráfico de audiencias del matinal andaluz. La propia presentadora respondió poco después con un mensaje de agradecimiento por el gesto de un compañero de otra cadena: "Qué puta maravilla cuando un compañero de la competencia se alegra de tus datos". 

La marca resulta especialmente relevante porque no llegó en una jornada marcada por un gran acontecimiento informativo, sino en una emisión ordinaria. Aun así, 'El verano de hoy en día' rozó el 20% de share y llegó a superar el 34% en algunos momentos de la mañana. Se trata, además, de la tercera mejor marca del formato en lo que va de 2026, después de los datos conseguidos con la cobertura del accidente ferroviario de Adamuz y las inundaciones en Grazalema.

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Con este registro, el magacín de Toñi Moreno y Ana Hinestrosa logra su máximo bajo la marca 'El verano de hoy en día' y encadena dos jornadas consecutivas como líder de la televisión en Andalucía. La presentadora gaditana refuerza así su posición en una franja en la que Canal Sur ha encontrado una de sus mayores fortalezas de la temporada.

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Fuente: El Periódico

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