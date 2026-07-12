María Rey sale en defensa de Marta Gómez Montero tras su marcha de 'Malas Lenguas': "Quien lo califique de victimismo no tiene alma"

El terremoto televisivo provocado por el abandono en pleno directo de Marta Gómez Montero en 'Malas Lenguas Noche' sigue sumando reacciones de peso. Tras el tenso rifirrafe con Jesús Cintora, que acabó con la periodista abandonando el plató entre lágrimas y sufriendo una crisis de ansiedad, el mundo del periodismo se ha volcado por completo con ella. La última en sumarse de forma contundente ha sido María Rey.

La presentadora de '120 Minutos' y presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha utilizado sus redes sociales para frenar en seco las especulaciones y los ataques hacia su compañera de profesión, lanzando un mensaje lleno de empatía que no ha tardado en volverse viral.

María Rey ha querido ser muy clara sobre la vulnerabilidad mostrada por la tertuliana ante las cámaras, respondiendo a quienes han intentado desacreditar el durísimo momento que se vivió en el plató de la cadena pública. "Quien califique lo ocurrido en 'Malas Lenguas Noche' como un acto de victimismo premeditado o no tiene alma o nunca ha sufrido una crisis de ansiedad", ha sentenciado con rotundidad en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, la periodista ha hecho un llamamiento a la audiencia y a las redes para evitar que el sufrimiento de una profesional se convierta en un arma arrojadiza en el debate político: "No reduzcamos una situación así a una batalla ideológica ni a una pelea entre periodistas. Respeto a todos los que sufren", zanjaba Rey de forma impecable.

El apoyo de María Rey no se ha quedado ahí. La presidenta de la APM también ha querido reaccionar al contundente paso al frente de José Pablo López, presidente de RTVE, quien arropó públicamente a Gómez Montero asegurando que "no bastan las disculpas en privado" y garantizando que la corporación seguirá siendo su casa.

Noticias relacionadas

Un gesto institucional que Rey ha aplaudido sin miramientos, destacando la importancia de cuidar la salud mental y emocional de los trabajadores en la pequeña pantalla: "Una persona que se rompe en directo solo necesita apoyo y el vuestro más que ninguno. El gesto os honra", ha respondido directamente al máximo responsable de RTVE. Con este movimiento, el sector cierra filas en torno a una Marta Gómez Montero que ha recibido una oleada de afecto tras vivir uno de los tragos más amargos de su carrera en televisión.