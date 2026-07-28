Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate abierto en A Coruña por la reforma del alquiler temporalLa obra millonaria de la Seguridad Social en Federico TapiaLa hostería coruñesa apunta a un paro el día del eclipseÚltima hora de los incendios en EspañaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Sanción televisiva

Más de 300.000 euros de multa a RTVE por la publicidad irregular de 'MasterChef'

La CNMC sanciona a la Corporación por promocionar vinos fuera del horario permitido y por emitir publicidad sin identificar en La 1.

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz en 'MasterChef'

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz en 'MasterChef' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

La CNMC ha sancionado a RTVE por dos infracciones graves relacionadas con distintas emisiones de 'MasterChef' y 'MasterChef Celebrity' en La 1. La multa propuesta ascendía a 512.168 euros, aunque la Corporación reconoció voluntariamente su responsabilidad y abonó la sanción de forma anticipada, por lo que el importe final quedó en 307.300,80 euros

El expediente afecta a emisiones de la 12ª edición de 'MasterChef' y de la 9ª edición de 'MasterChef Celebrity', emitidas el 5 de mayo y el 10 de noviembre de 2024. Según Competencia, en redifusiones del formato producidas entre las 10:42 y las 13:55 horas se incluyeron comunicaciones comerciales de vinos de 'MasterChef' fuera de la franja permitida. 

Publicidad sin identificar y vinos fuera de horario

La CNMC señala que en esas emisiones se mostraron botellas y copas de vino, se propusieron brindis y se hicieron referencias a la web de la vinoteca de 'MasterChef'. La normativa audiovisual solo permite anunciar bebidas alcohólicas de hasta 20 grados entre las 20:30 y las 5:00 horas, salvo excepciones, y exige un mensaje de consumo moderado y de bajo riesgo. 

El organismo también sanciona la promoción de otros productos y servicios vinculados al programa, como el restaurante, la aplicación oficial, los campamentos, libros de cocina o el videojuego. Estas comunicaciones aparecieron integradas en el propio formato, con intervención de presentadores o sus voces, pero sin la sobreimpresión permanente de “publicidad”

Noticias relacionadas

Competencia aclara que la advertencia de emplazamiento de producto no sustituye a la obligación de identificar una comunicación comercial cuando puede confundirse con el contenido editorial. La resolución deja así una nueva sanción para RTVE por el uso promocional de la marca 'MasterChef' dentro de sus emisiones.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
  2. La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
  3. Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
  4. Cierra la primera fase de la campaña de abonados del Deportivo: el listón en 25.214
  5. Un terremoto con epicentro a 100 millas de A Coruña hace temblar el Atlántico
  6. Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
  7. Así fue el rescate de la ballena varada en Arteixo
  8. Las lecciones de Oviedo para el Deportivo: una pareja que ilusiona, un joven de 37 años y una carencia perpetua

La ciencia explica por qué perros y gatos pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo

La ciencia explica por qué perros y gatos pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

La NASA observa un fenómeno insólito desde el espacio: un volcán submarino podría estar creando una nueva isla

La NASA observa un fenómeno insólito desde el espacio: un volcán submarino podría estar creando una nueva isla

El arnés inteligente creado en España que puede alertarte de que tu perro está enfermo antes de que tenga síntomas

El arnés inteligente creado en España que puede alertarte de que tu perro está enfermo antes de que tenga síntomas

La mejor eSIM para viajar a Reino Unido: internet en Inglaterra y Escocia desde el primer minuto

La mejor eSIM para viajar a Reino Unido: internet en Inglaterra y Escocia desde el primer minuto

Las mejores latas de conservas con las que puedes combinar las patatas fritas de bolsa para los aperitivos de este verano

Las mejores latas de conservas con las que puedes combinar las patatas fritas de bolsa para los aperitivos de este verano

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio
Tracking Pixel Contents