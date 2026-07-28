Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate abierto en A Coruña por la reforma del alquiler temporalLa obra millonaria de la Seguridad Social en Federico TapiaLa hostería coruñesa apunta a un paro el día del eclipseÚltima hora de los incendios en EspañaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Reproche familiar

Gloria Camila, molesta con Amador Mohedano tras hablar de Ortega Cano y Rocío Jurado: “Ha incendiado más”

La colaboradora de 'El verano se mueve' reconoce su malestar por la entrevista de su tío en 'De viernes'

Gloria Camila, molesta con Amador Mohedano.

Gloria Camila, molesta con Amador Mohedano. / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Gloria Camila no ha ocultado su enfado con Amador Mohedano después de su entrevista en 'De viernes', donde habló de antiguos desencuentros entre Rocío Jurado y José Ortega Cano. La hija de la artista se pronunció en 'El verano se mueve' y dejó claro que las explicaciones de su tío no le han parecido necesarias.

“No te voy a decir que me haya hecho mucha gracia, la verdad”, reconoció Gloria Camila en directo. La colaboradora explicó que ya había hablado con Amador sobre el tema y que se lo había trasladado personalmente: “He hablado con él y me ha molestado un poquito”.

“Lejos de apagar el fuego”

Gloria Camila admitió que su tío le explicó que se trataba de una historia ya conocida y que su intención era aclararla, pero considera que el resultado ha sido el contrario: “Hay veces que quieres explicarlo tanto y entras en detalles que no he visto la necesidad de tener que hablar de esto ahora mismo”.

La colaboradora también cuestionó que Amador hablara de una relación que no era la suya. A su juicio, lejos de rebajar los rumores, sus palabras han vuelto a alimentar el debate: “Lejos de apagar el fuego, lo ha incendiado más”. Además, advirtió de que esos comentarios pueden ser utilizados de nuevo contra su familia: “Mis queridos haters, esto van a agarrarlo para volver otra vez al mismo tema”.

Noticias relacionadas

Pese a su reproche, Gloria Camila quiso remarcar que mantiene cariño y confianza con Amador Mohedano. “No me hace gracia, sinceramente. Se lo he dicho a él porque le quiero y porque tengo la confianza de decirle las cosas bien”, sentenció tras la polémica generada por la entrevista de su tío.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
  2. La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
  3. Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
  4. Cierra la primera fase de la campaña de abonados del Deportivo: el listón en 25.214
  5. Un terremoto con epicentro a 100 millas de A Coruña hace temblar el Atlántico
  6. Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
  7. Así fue el rescate de la ballena varada en Arteixo
  8. Las lecciones de Oviedo para el Deportivo: una pareja que ilusiona, un joven de 37 años y una carencia perpetua

Extremadura recurre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta

Extremadura recurre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Una empresa de Culleredo diseña una cafetería en Ámsterdam para la marca de lujo Karl Lagerfeld

Una empresa de Culleredo diseña una cafetería en Ámsterdam para la marca de lujo Karl Lagerfeld

El museo de Estrella Galicia de A Coruña presenta su programación para el segundo semestre: Oktoberfest, música y más

El museo de Estrella Galicia de A Coruña presenta su programación para el segundo semestre: Oktoberfest, música y más

Adrián Ben, primer atleta de élite confirmado para la carrera popular Coruña 10

Adrián Ben, primer atleta de élite confirmado para la carrera popular Coruña 10

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El Deportivo presenta a Aubameyang

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día
Tracking Pixel Contents