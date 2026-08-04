Yolanda Ramos presentará la nueva etapa de 'Me resbala' en TVE como relevo de Arturo Valls y Lara Álvarez con la productora de 'Masterchef'
La actriz vuelve a trabajar como presentadora, doce años después de 'Hable con ellas' en Telecinco
Ricky García
'Me resbala' prepara su aterrizaje en TVE de cara a la próxima temporada. El concurso en el que un grupo de cómicos famosos se someten diferentes retos y pruebas en clave de humor, tendrá una tercera vida en la cadena pública tras su paso por Antena 3 y Telecinco, con una nueva edición que estará presentada por Yolanda Ramos, según ha conocido en exclusiva Yotele.
La actriz, uno de los rostro más conocidos de la televisión, vuelve a trabajar como presentadora tras su experiencia en 'Hable con ellas', el late night de Telecinco que lideró con Sandra Barneda, Marta Torné y Alysson Eckmann. Ahora, se pone al frente del formato producido por Shine Iberia (Banijay Iberia), que tras varias ediciones de éxito en Antena 3 con Arturo Valls, regresó en Telecinco hace tres temporadas con Lara Álvarez como rostro principal, aunque sin el mismo éxito.
Según la información a la que ha tenido acceso Yotele, la cadena ya ha comenzado con los primeros trabajos de preproducción del espacio, con el objetivo de comenzar las grabaciones a principios de otoño y tenerlo listo para su emisión en 2027.
Fuente: El Periódico
- Así es el nuevo bus del Deportivo: 46 plazas, dos pisos y fabricado en Alemania
- Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
- Angeliño ya está en la concentración del Deportivo en Italia y pasa este martes reconocimiento médico: un acuerdo caliente y un sueño cumplido de volver a casa
- Loureiro y Angeliño, un reencuentro en el Deportivo macerado durante 22 años: 'Eran un equipazo
- Sindicatos denuncian que empresas hosteleras de A Coruña ofrecen subidas salariales por no hacer huelga el día del eclipse
- Lucas Lehmann, hotelero afectado por el corte de agua en Oza Cesuras: 'He metido 2.000 euros de mi bolsillo para no cancelar una boda
- Javier (16 años), creador de una app para descubrir verbenas en A Coruña: 'La hice en tres meses con cero euros
- El Oceanográfico de A Coruña muestra sus tripas: así avanza su reforma tras 20 años de espera