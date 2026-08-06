Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión financiera en la UDCExpansión de la refinería de A CoruñaPuertas abiertas en el HelimerHantavirus en GaliciaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Otra mentira

'Mañaneros 360' desmonta el bulo de Hermann Tertsch contra RTVE por un supuesto vídeo grabado en Ceuta falseando la realidad

El programa de La 1 asegura que el equipo señalado por el eurodiputado de Vox no era de TVE, sino de la televisión pública belga VRT.

Javier Ruiz y Hermann Tertsch

Javier Ruiz y Hermann Tertsch / RTVE/Fundación Disenso

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Mañaneros 360' ha desmentido este miércoles 5 de agosto uno de los bulos difundidos en redes sobre la crisis migratoria de Ceuta. El programa de La 1, presentado por Javier Ruiz, se ha detenido en un vídeo en el que aparece un equipo de televisión grabando a un niño que, presuntamente, habría llegado a la ciudad autónoma durante la crisis.

Las imágenes fueron utilizadas por Hermann Tertsch para acusar a TVE de preparar una supuesta escenificación. El eurodiputado de Vox aseguró que la televisión pública había iniciado “producciones cinematográficas con actores marroquíes”, con unos “simulando periodismo” y otros “simulando escenas en Ceuta”.

RTVE niega que fuera un equipo suyo

Sin embargo, 'Mañaneros 360' ha aclarado que ese equipo no pertenece a TVE. Según explicó el magacín, los reporteros que aparecen en el vídeo trabajan para VRT, la televisión pública belga, con la que el programa contactó para contrastar lo ocurrido y ofrecer su versión.

Desde VRT niegan haber preparado ninguna escena. La cadena belga sostiene que “no han escenificado nada que no estuviera ocurriendo” y lamenta que las imágenes se hayan sacado de contexto para alimentar la polarización en torno a la situación de Ceuta.

Noticias relacionadas

El vídeo y el mensaje de Tertsch se han difundido ampliamente entre perfiles afines a la ultraderecha. Pese al desmentido emitido por el programa de La 1, el eurodiputado no había eliminado la publicación en la que señalaba directamente a TVE.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  2. El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
  3. El Deportivo excede las fichas con cuatro porteros, cinco centrales y siete pivotes: llega la hora de aligerar plantilla
  4. Tres detenidos acusados de robar en aparcamientos de supermercados de A Coruña, Culleredo, Ames y Madrid
  5. Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
  6. Negocios de A Coruña priorizan el eclipse y bajan la persiana el 12 de agosto: 'Ese miércoles por la tarde la ciudad tendrá otras prioridades
  7. Angeliño ya está en casa: es oficialmente nuevo jugador del Deportivo
  8. Amancio Ortega sitúa a Pontegadea entre las 10 mayores ‘family offices’ del planeta

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

Un juez de EEUU condena a Meta a pagar 567 millones de dólares por perjudicar a menores en las redes sociales

Un juez de EEUU condena a Meta a pagar 567 millones de dólares por perjudicar a menores en las redes sociales

La compra de comida para gatos se dispara mientras la de perros apenas crece: qué está cambiando en los hogares

Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso, esta vez en los Urales

Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso, esta vez en los Urales

Directo | Suben a 82 los fallecidos recuperados del mar

Directo | Suben a 82 los fallecidos recuperados del mar

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de agosto
Tracking Pixel Contents