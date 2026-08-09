En 'Fiesta'
Surrealismo absoluto en Telecinco con Aramís Fuster enloquecida por Marisa Martín Blázquez: "¡No me grites!"
La vidente reapareció por videollamada para contar la dramática situación habitacional que está padeciendo
Redacción Yotele
Las apariciones de Aramís Fuster en televisión no dejan a nadie indiferente. Desde los años 90, cuando se hizo famosa con su consultorio, la vidente es un rostro habitual en todo tipo de programas, bien en debates, realities o espacios de entretenimiento en general.
No obstante, en los últimos años su personaje ha degenerado por completo hasta tener que recurrir a vender sus miserias, entre lágrimas y montajes y a veces con reacciones absolutamente impredecibles.
Esto es lo que ocurrió este fin de semana en una conexión con el programa 'Fiesta' a través de videollamada, para denunciar que atraviesa una situación insostenible. Y es que en la casa en la que vive no tiene agua por un conflicto con su casero, por lo que tiene que ducharse con agua mineral y hacer sus necesidades en bolsas de basura.
Sin embargo, en el momento más dramático de su relato se produjo una situación surrealista, al entrar Aramís Fuster en un brote repentino. No se sabe si existió un fallo de sonido en la conexión, pero en el momento en el que Marisa Martín Blázquez le estaba lanzando una pregunta en un tono absolutamente normal, la vidente exclamó. "¡No me grites!".
La periodista, siempre en su sitio, no salía de su asombro. Pero supo reaccionar y le respondió con tranquilidad. "No te estoy gritando, te estoy hablando normal".
Frank Blanco trató reconducir la situación y excusar a la invitada, intentando comprender su reacción por algún tipo de fallo en la comunicación. Tras dar paso a publicidad, la entrevista se retomó a la vuelta con normalidad.
Fuente: El Periódico
- La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja
- Las cuatro empresas de A Coruña que se cuelan entre las 100 que más crecen de España
- 0-1 | El Deportivo convence en el debut de Angeliño y el regreso estelar de Mella
- La guía definitiva para ver el eclipse solar en A Coruña: recomendaciones, uso de las gafas y zonas a las que no se puede ir
- La Aemet dicta sentencia sobre el eclipse de 2026 en A Coruña: 'La probabilidad de que haya nieblas es del 60%
- Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este sábado 8 de agosto
- Adormideras, un pequeño 'paraíso' que sus vecinos quieren conservar: 'Lo mejor es que no es una calita masificada
- Cristina Arámbula y la revolución de la natación artística española en el Europeo de París: «Rusia nos ha puesto la alfombra roja para liderar la ‘sincro’, vienen años muy bonitos»