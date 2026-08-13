Nueva revolución en Informativos Telecinco: Ángeles Blanco pide dejar de presentar con Carlos Franganillo para no competir con su marido, Vicente Vallés

La nueva temporada televisiva que arrancará en septiembre traerá nuevos cambios a Informativos Telecinco. Tras la salida de María Casado, que abandonó el pasado mes de julio la edición del fin de semana para poner rumbo a Canal Sur, la cadena tendrá también qué reorganizar sus espacios de noticias en los días laborables.

Y es que Angeles Blanco ha pedido a la dirección dejar la edición de prime time, que presenta con Carlos Franganillo, por la imposibilidad que supone ese horario para conciliar con su vida familiar, según ha adelantado Informalia y ha verificado YOTELE.

La periodista está casada con Vicente Vallés, que presenta la edición nocturna de Antena 3 Noticias, teniendo de esta manera que competir frente a frente por la misma audiencia.

Si la cúpula accede a la solicitud de Ángeles Blanco, podría volver a la franja de sobremesa, donde ya estuvo hasta la temporada pasada, y que en la actualidad presenta Isabel Jiménez en solitario.

La cadena de Mediaset no logra remontar la crisis que atraviesa y que es especialmente grave en los espacios de noticias, cuando se cumplen dos años y medio de la renovación integral de Informativos Telecinco con la llegada de Carlos Franganillo a la presentación del informativo de la noche y de Paco Moreno a la dirección del área.

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Con el paso de los meses, la audiencia ha ido reduciéndose cada vez más y en la actualidad ni la edición de las 15:00 horas ni la de las 21:00 horas logra alcanzar la media de dos dígitos de cuota de pantalla. Solo El Matinal, con Bricio Segovia, supera el 10% de share de manera habitual.

Fuente: El Periódico