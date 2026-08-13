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Rocío Delgado, segundo fichaje de La Séptima: presentará un programa diario tras su paso por Telemadrid y Televisión de Galicia

La cadena impulsada por José Miguel Contreras toma forma con el fichaje de la periodista

Rocío Delgado, segundo fichaje de La Séptima.

Rocío Delgado, segundo fichaje de La Séptima.

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Redacción Yotele

Madrid

La Séptima sigue tomando forma de cara a su lanzamiento el próximo 5 de noviembre. La nueva cadena privada de ámbito nacional impulsada por José Miguel Contreras ha cerrado el fichaje de Rocío Delgado, que se pondrá al frente de un espacio diario. 

La periodista, con una larga trayectoria en Telemadrid y Televisión de Galicia, presenta en esta última en la actualidad el magacín 'O Termómetro', con buenos índices de audiencia. 

La propia cadena ha comunicado con un video en sus redes sociales la incorporación de Rocío Delgado a sus filas. Se trata del segundo rostro confirmado después de hacer oficial el fichaje de Javier Ruiz, que será primer lugar el director de la cadena.

Tendrá el máximo poder editorial sobre la misma, gestionando el día a día de sus contenidos, junto con Daniel Fernández, que era hasta hora el director de 'Mañaneros 360', tras su paso por 'El programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día, entre otros.

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Previsiblemente, Javier Ruiz presentará un espacio matinal en La Séptima, que competirá con 'Mañaneros 360', que él mismo presentaba en La 1 de TVE hasta la semana pasada. 

Fuente: El Periódico

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