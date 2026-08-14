Próxima semana
Josep Pedrerol competirá con Alfonso Arús en las mañanas de Cuatro tras su aterrizaje en Mediaset como colchón de 'En boca de todos'
El periodista salta a las mañanas desde el próximo martes con la redífusión de 'El chiringuito, como colchón de 'En boca de todos'
Redacción Yotele
Josep Pedrerol está apunto de aterrizar en Mediaset. El periodista deportivo, que abandonó Atresmedia el pasado mes de julio, arranca la nueva etapa de 'El chiringuito' a partir del próximo lunes en las noches de Energy.
Se emitirá de lunes a jueves a partir de las 23:45 horas en la cadena temática y el domingo a partir de las 00:00 horas en Cuatro, justo a continuación del 'Cuarto milenio' de Iker Jiménez.
Aspira a revalidar el título de programa líder en el ámbito deportivo que ostenta desde hace casi dos décadas, cuando impulsó el formato 'Punto Pelota' en Intereconomía y que hace 13 años trasladó a Atresmedia.
Sin embargo, Josep Pedrerol asumirá en Mediaset una nueva franja horaria. Un movimiento inesperado e insólito para el periodista, que se instará también en las mañanas de Cuatro para competir con Alfonso Arús y su espacio 'Aruser@s' en laSexta, que vuelve de vacaciones a finales de agosto.
De esta manera, Pedrerol abrirá la programacion de Cuatro con la redifusión de El chiringuito', que suma una nueva ventana, comenzando a las 8:15 horas a partir del próximo martes 18 de agosto.
La dirección de Mediaset amortiza así su fichaje al máximo y cancela las repeticiones de 'Alerta cobra', dando por fin un colchón a 'En boca de todos', que hasta ahora tenía el reto de remontar en su comienzo a las 10:30 horas una herencia terrible con datos inferiores al 3% de share.
La tertulia política presentada por Nacho Abad se ha convertido en un año en un fenómeno de audiencias, llegando este viernes al 9,7%, situándose ya como tercera opción de las mañanas por delante de laSexta y Telecinco.
Fuente: El Periódico
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