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Maxi Iglesias se despide de 'Ella, maldita alma' con un dardo a Telecinco por sus horarios de emisión

El actor ha querido dar las gracias al público fiel que ha seguido la ficción hasta pasadas las 23:15 horas en abierto y ha celebrado el gran rendimiento del proyecto en su llegada a Movistar Plus+

'Ella, maldita alma'.

'Ella, maldita alma'. / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

Tenerife

Telecinco cerró este jueves de forma definitiva las tramas de 'Ella, maldita alma', la serie protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova. La ficción, creada por Aurora Guerra y basada en un relato del escritor Manuel Rivas, puso fin a su andadura en la cadena principal de Mediaset tras el desenlace de las historias que envolvían a sus protagonistas en el pueblo ficticio de La Isleta.

Antes del pase del último episodio de la producción de Plano a Plano, Maxi Iglesias quiso enviar un afectuoso mensaje de agradecimiento a toda la audiencia que ha seguido la serie de principio a fin. Sin embargo, el intérprete madrileño no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo a Mediaset por los tardíos horarios programados para su pase en abierto, criticando que los capítulos no arrancaran hasta pasadas las 23:15 horas.

En una publicación compartida en sus redes sociales, el actor que ha dado vida al párroco Fermín expresó que pensó que a esas horas "no iba a verla ni Dios". Asimismo, valoró la segunda vida que está teniendo el formato tras su desembarco en la plataforma de pago Movistar Plus+, donde ha logrado situarse entre las opciones más vistas al permitir a los espectadores elegir el momento idóneo para su visionado.

Respecto al Desenlace del capítulo final, Fermín abandonó la cárcel tras la confesión de Ana para salvarlo, logrando reconquistar la fe de sus feligreses mientras se esclarecían los crímenes de La Caleta y la trágica muerte de Mateo tras la desesperada intervención de su madre. Finalmente, Isaac perdonó su propia vida tras el trágico final de su padre y decidió iniciar una nueva etapa junto a Ana lejos de la localidad, mientras que Fermín optó por renunciar a su amor e irse como misionero a la guerra de Ucrania.

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En el terreno de las audiencias, 'Ella, maldita alma' concluye su trayectoria en abierto como la serie menos vista de la cadena en los últimos tiempos, cerrando con una media global del 7% de cuota de pantalla y 495.000 espectadores. El formato cosechó su techo en el estreno con un 9,2% y 669.000 seguidores, mientras que su marca más baja se situó en un 4,4% y 411.000 fieles, quedando por debajo de otros títulos recientes del canal como 'Pura Sangre', 'La Agencia' o la segunda temporada de 'La Favorita 1922'.

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Fuente: El Periódico

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