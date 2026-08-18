Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Deportivo 1 - 1 ElcheCaída de pisos turísticos en A CoruñaA Coruña resiste la sequíaMarta Ortega repasa el momento de Inditex en VogueLa Esquina de Pull&Bear en A CoruñaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Polémica

Juls Janeiro aviva su distanciamiento con Belén Esteban y se reafirma: “No me arrepiento de nada”

La hija de Jesulín de Ubrique asegura que sus padres están orgullosos de ella, descarta participar en realities por su fobia a los insectos y defiende tomárselo todo con humor

Juls Janeiro y Belén Esteban.

Juls Janeiro y Belén Esteban.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La tensión mediática entre Juls Janeiro y Belén Esteban suma un nuevo episodio. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica con la colaboradora televisiva a las puertas del gimnasio, dejando claro que se mantiene firme en su postura.

“No me arrepiento ni quito ni añado nada”, ha afirmado categóricamente la influencer, quien sostiene que sus padres están “muy orgullosos” de cómo está gestionando la situación. Entre risas y en un tono desapegado, la joven ha querido restar trascendencia al conflicto recordando que “la vida hay que tomársela con humor” y que no todo lo que se publica en redes o televisión debe interpretarse de forma rígida.

Desconexión del entorno mediático y rotundo 'no' a 'Supervivientes'

Durante el breve encuentro con los medios, Janeiro ha demostrado estar al margen del universo mediático, asegurando desconocer las recientes declaraciones de su tía abuela, Laly Bazán, en su defensa: “No me entero de nada, todo me pilla de sopetón”.

A pesar de la expectación que genera su figura y del interés del público por su frescura ante las cámaras, la joven descarta por completo dar el salto a formatos como 'Supervivientes'. “¡Uy, no cariño! Si mi mayor fobia son los bichos. Imagínate yo en una isla desierta”, ha confesado entre gestos de reprobación.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, Juls Janeiro afirma estar volcada en sus estudios y en mantener una rutina saludable basada en el ejercicio físico, alejada de las ambiciones televisivas tradicionales.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El globo de San Roque: el otro eclipse de Betanzos
  2. El Concello de A Coruña registra 65 vehículos mal aparcados en una hora y cuarto en Monte Alto, y solo dos sitios libres: 'Hay déficit de plazas
  3. Amancio Ortega acelera la rotación de su imperio: de casi no vender nada a desprenderse de activos en París, Seúl, Nueva York, España y Portugal
  4. Marta Ortega, presidenta de Inditex, en Vogue: 'No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña
  5. 1-1 | El Deportivo se deja empatar por el Elche cuando acariciaba el triunfo
  6. Día de colas en Riazor antes del Deportivo-Elche: por la camiseta naranja de protesta a la campaña de socios y en las taquillas
  7. Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 17 de agosto
  8. Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

El Deportivo sorteará 320 entradas visitantes para el partido ante el Málaga entre las solicitudes recibidas

El Deportivo sorteará 320 entradas visitantes para el partido ante el Málaga entre las solicitudes recibidas

Los bomberos se movilizan para rescatar a un trabajador que sufrió un infarto en una obra de Juan Flórez

Los bomberos se movilizan para rescatar a un trabajador que sufrió un infarto en una obra de Juan Flórez

Los bomberos se movilizan para rescatar a un trabajador que sufrió un infarto en una obra de Juan Flórez

El PP reclama mejoras en el tren, Alvedro y la A6: "A Coruña merece un trato de primera de unos gobiernos municipal y estatal de primera"

El PP reclama mejoras en el tren, Alvedro y la A6: "A Coruña merece un trato de primera de unos gobiernos municipal y estatal de primera"

Ulrich Siegmund, el ultra que busca "hacer historia" en Alemania

Ulrich Siegmund, el ultra que busca "hacer historia" en Alemania

El barrio de la Sagrada Familia en A Coruña presenta sus tres días de fiesta: música en directo, pulpeira y fiesta de espuma

El barrio de la Sagrada Familia en A Coruña presenta sus tres días de fiesta: música en directo, pulpeira y fiesta de espuma

La CIG denuncia "un nuevo colapso" en las Urgencias del Chuac de A Coruña y la gerencia afirma que se atiende "en tiempo y forma"

La CIG denuncia "un nuevo colapso" en las Urgencias del Chuac de A Coruña y la gerencia afirma que se atiende "en tiempo y forma"
Tracking Pixel Contents