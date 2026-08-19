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Jorge Marrón, devastado tras sufrir dos duras pérdidas en solo cuatro meses: "Deja una sensación de vacío y vértigo"

El colaborador de 'El Hormiguero' afronta un duro golpe personal durante sus vacaciones tras la muerte de su perro Cooper, un trágico desenlace que llega poco después del fallecimiento de su perra Chunguita el pasado mes de abril.

Jorge Marron en 'El Hormiguero'

Jorge Marron en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

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Kevin Rodríguez

Tenerife

Conocido por sacar una sonrisa a diario a los espectadores de 'El Hormiguero', Jorge Marrón atraviesa uno de sus momentos personales más complejos. El guionista y colaborador del programa de Antena 3 ha tenido que despedirse en plenas vacaciones de su perro Cooper, una dolorosa pérdida que se suma al fallecimiento de su otra mascota, Chunguita, ocurrida hace apenas cuatro meses.

El propio Marrón ha sido el encargado de compartir la noticia a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde ha dedicado unas palabras a su compañero de cuatro patas acompañadas de un álbum de fotografías familiares.

"No sé ni cómo despedirme de ti, pero creo que la mejor forma es así, recordándote como más me gustaba verte, feliz en casa entre nuestra familia y amigos", ha escrito el guionista, definiendo a Cooper como "una máquina de amar y despertar sonrisas".

Una nueva realidad tras más de dos décadas

Esta doble pérdida consecutiva marca un antes y un después en la vida del humorista. Según ha confesado el propio colaborador, por primera vez en más de 20 años no tendrá la compañía de una mascota al llegar a su hogar: "Por primera vez desde que me independicé hace más de veinte años, no voy a tener a un amigo peludo esperándome en casa, algo que se me hace rarísimo y deja una sensación de vacío y vértigo dentro de mí", admitió.

A pesar del "enorme dolor", Marrón ha asegurado que volvería a adoptar a Cooper "mil y una veces más", afirmando que el tiempo a su lado "ha sido oro". El colaborador prometió transmitir el recuerdo de sus mascotas a su hijo, destacando que sus perros son "muy culpables de que sepa querer bien" a su pequeño.

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El cariño de la profesión

La desgarradora despedida ha provocado una ola de solidaridad en redes sociales. Tanto sus compañeros del equipo de El Hormiguero como multitud de rostros conocidos de la cadena —entre ellos el presentador Roberto Leal— se han volcado en enviar mensajes de ánimo y condolencias al colaborador en este difícil trance.

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Fuente: El Periódico

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