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Temporada 11

'La isla de las tentaciones' muestra su casting y descubre a Montoya como su as bajo la manga

Mediaset arranca la promoción definitiva de la nueva entrega del 'reality' en Mediaset Infinity, donde el célebre concursante de la octava edición ejerce como asesor improvisado para los nuevos aspirantes.

Montoya en 'La isla de las tentaciones'

Montoya en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

Tenerife

La cuenta atrás para el regreso de 'La isla de las tentaciones' entra en su fase decisiva. Tras lanzar los primeros avances promocionales en televisión, Mediaset España ha dado un paso estratégico en su plataforma de streaming, Mediaset Infinity , con el estreno de la primera parte de los procesos de selección para su undécima temporada.

La gran sorpresa de este primer especial de 47 minutos ha sido la reaparición de Gonzalo Montoya. La carismática estrella de la octava edición ha vuelto al plató de las pruebas de acceso, aunque esta vez no como candidato ni como tentador, sino como consejero de los futuros participantes.

"Qué recuerdos, quillo. El mayor premio que me llevé fue el crecimiento que tuve y el amor propio que he ganado; ahora ni 'el tato' me la da", confesó el utrerano al reencontrarse con la sala de espera que él mismo pisó años atrás.

Un aviso para los nuevos tentadores

Durante su intervención con los aspirantes que buscan poner a prueba a las parejas en República Dominicana, Montoya quiso darles una lección basada en su propia experiencia personal: "Que vayáis siempre con la verdad, que al final la verdad triunfa", aconsejó solemnemente el andaluz antes de finalizar la charla.

El exfutbolista advirtió que no entiende la actitud de quienes rompen una pareja solo por estrategia: "Si rompo una pareja, porque yo sé lo que se sufre cuando te rompen, yo con esa persona me voy o lo intentaría. Tú te estás entregando".

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Fuente: El Periódico

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