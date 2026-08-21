En septiembre
Marc Giró, Chicote y 'Congelados': las apuestas de laSexta para recuperar su dominio frente a Cuatro
La cadena de Atresmedia prepara su artillería de cara a la nueva temporada de otoño con el objetivo prioritario de revertir la pérdida de hegemonía sufrida en los últimos meses ante su rival directo
Redacción Yotele
Tras una temporada complicada en la que laSexta cedió su histórico liderazgo en el duelo directo contra Cuatro, la cadena verde de Atresmedia ya lo tiene todo listo para pasar al contraataque a partir de septiembre. La estrategia combina el músculo de sus marcas de análisis periodístico con el regreso de programas que buscan reconectar con el gran público y un importante estricto estreno en materia de entretenimiento.
Entre las novedades más destacadas figura el lanzamiento de 'Congelados', un concurso presentado por Àngel Llàcer y producido por Fremantle. Adaptado del formato japonés 'Freeze', el programa pondrá a prueba la templanza de famosos como Silvia Abril, Eva González o Mario Vaquerizo, quienes deberán permanecer completamente inmóviles mientras afrontan disparatadas pruebas.
A este estreno se le suma el regreso del formato de entretenimiento 'Cara al show', conducido por Marc Giró en su segunda temporada, y una nueva entrega de 'Pesadilla en la cocina' con Alberto Chicote. Por su parte, 'Salvados' mantendrá su cita indispensable en el horario estelar de los domingos.
La auténtica columna vertebral de laSexta seguirá recayendo en sus dos grandes pilares del fin de semana: 'Equipo de Investigación' y 'laSexta Xplica'. Ambos se mantienen como fijos indiscutibles en la parrilla para sostener el prime time de los fines de semana.
Sin embargo, el reto no será sencillo para la franja nocturna del sábado. El programa de José Yélamo se enfrentará a la labor de recuperar el terreno perdido tras haber sido superado de forma continuada en los últimos meses por la oferta de 'Malas Lenguas Noche'. La cadena confía en reajustar sus contenidos de debate y actualidad para dar un vuelco a las cifras de audiencia y consolidar el perfil crítico que la define.
Con esta combinación de caras consagradas, la irreverencia de Marc Giró y el nuevo show de Àngel Llàcer, laSexta confía en reconquistar al espectador para inclinar de nuevo la balanza a su favor en la reñida batalla por la segunda línea de la televisión en España.
Fuente: El Periódico
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