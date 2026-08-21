Exclusiva YOTELE
Yulen Pereira y Omar Sánchez, dos ex de Anabel Pantoja como primeros concursantes de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco, que ya tiene fecha de estreno
El esgrimista y el windsurfista repiten en Honduras tras su paso por el reality en 2022 y 2021, respectivamente.
Ricky García
'Supervivientes All Stars' calienta motores de cara a su tercera edición en Telecinco. La cadena última los detalles de su estreno, que previsiblemente tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre con importantes novedades en sus dinámicas, que se irán desvelando a lo largo de su primera gala.
Un año más, el gran reto del reality producido por Cuarzo (Banijay Iberia) ha sido el casting de concursantes, una tarea nada fácil en la que deben combinar personajes conocidos, que sean capaces de crear contenido y a la vez ofrezcan una gran resistencia en las pruebas físicas.
Para este año, el espacio ya ha cerrado la participación de Yulen Pereira y Omar Sánchez, según ha conocido en exclusiva YOTELE. Esgrimista y windsurfista, respectivamente, se hicieron muy conocidos tras mantener una relación sentimental con Anabel Pantoja.
El primero participó en el reality de Telecinco en 2022 siendo prácticamente anónimo, comenzando una relación sentimental con la sobrina de Isabel Pantoja que duró un año. Por su parte, el canario participó en el concurso en 2021, ya habiendo roto con la influencer. Posteriormente participó en 'Pesadilla en el paraíso'.
Fuente: El Periódico
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