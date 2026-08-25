Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios récord en los hoteles de A Coruña(1-1) Al Dépor no le basta con AubameyangEn espera la promoción de 260 pisos en San AmaroRescatan a tres tripulantes de un buque incendiado en Estaca de BaresEclipse de lunaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

'El programa de AR'

Ana Rosa tampoco espera a septiembre y se desplazará a Ceuta para comenzar la nueva temporada de su programa en Telecinco

La presentadora del espacio matinal competirá desde el lunes con Susanna Griso y Jesús Cintora y Adela González

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'. / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Telecinco ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a su nuevo curso televisivo con el regreso de Ana Rosa Quintana como principal reclamo para su franja matinal. El próximo lunes, 31 de agosto, el canal de Mediaset pondrá fin a la parrilla estival en la franja matinal para retomar por completo su programación habitual, marcada por el regreso de sus rostros más emblemáticos y un potente foco en la actualidad informativa.

Esto significa, que los espectadores volverán a disfrutar de tres magacines por la mañana y de 'El precio justo', pues durante los meses de julio y agosto, 'El programa de AR' se despidió de la parrilla para dar más espacio a 'La mirada crítica', de Ana Terradillos, y 'Vamos a ver', de Patricia Pardo.

Ana Rosa Quintana, quien volverá a ponerse al frente de su programa, arrancará la temporada número 22 con un especial en directo desde Ceuta. De este modo, la cadena vuelve a volcarse con la cobertura de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, un escenario al que la presentadora ya se desplazó temporalmente a comienzos de agosto para informar a pie de calle, interrumpiendo sus vacaciones.

Esta vuelta el lunes coincide además con el regreso de Susanna Griso a 'Espejo Público', tal y como adelnatmos en exclusiva en YOTELE. Así, ambas presentadoras y espacios se adelantan al mes de septiembre para arrancar el curso televisivo trepidante que estará marcado por la convocatoria de Elecciones Generales, Autonómicas y municipales.

Noticias relacionadas

Así queda la mañana en Telecinco a partir del 31 de agosto

  • 8:00 horas. La mirada crítica con Ana Terradillos
  • 09:00 horas. El programa de Ana Rosa
  • 12:15 Vamos a ver con Patricia Pardo
  • 13:30 El precio justo con Carlos Sobera.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así está el mercado de fichajes del Deportivo: una semana para Adama y el puzle de las fichas
  2. La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
  3. Málaga CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la EA Sports en vivo | Loureiro y Luismi, titulares
  4. A Coruña atrae a veleros internacionales por las condiciones de su puerto, su seguridad y la gastronomía: 'Es una parada perfecta
  5. El agradecimiento de un turista irlandés que llegó a A Coruña para el eclipse a todos los que le ayudaron en su estancia: “Una maravillosa acogida”
  6. Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
  7. Uno a uno de los jugadores Deportivo contra el Málaga: Aubameyang juega en otra liga
  8. Leo Westermann se incorpora a la pretemporada del Leyma Coruña

El desarrollo de Visma elevará las vías para bicicletas en A Coruña por encima de los 60 kilómetros: casi el doble que en 2020

El desarrollo de Visma elevará las vías para bicicletas en A Coruña por encima de los 60 kilómetros: casi el doble que en 2020

Os caranguexos 'queimacasas' toman o sol por centos nas rochas do Parrote

Os caranguexos 'queimacasas' toman o sol por centos nas rochas do Parrote

El Concello de Oleiros amenaza con querellarse contra un concejal del PSOE por "falsas acusaciones"

El Concello de Oleiros amenaza con querellarse contra un concejal del PSOE por "falsas acusaciones"

Valeria Castro, invitada de As Noites do Parque en A Coruña: "Las canciones son un lenguaje entre lo que se puede poner en palabras y lo que está en el subconsciente"

Valeria Castro, invitada de As Noites do Parque en A Coruña: "Las canciones son un lenguaje entre lo que se puede poner en palabras y lo que está en el subconsciente"

El concierto de Judeline en A Coruña se traslada a la Sala Pelícano

El concierto de Judeline en A Coruña se traslada a la Sala Pelícano

El trabajo de final de mercado se multiplica en el Fabril: a la caza de dos fichajes y diez futbolistas en la sala de espera

El trabajo de final de mercado se multiplica en el Fabril: a la caza de dos fichajes y diez futbolistas en la sala de espera

Noelia Hernández, educadora felina: “Los gatos crean vínculos de apego tan fuertes como los perros, aunque parezcan indiferentes”

Noelia Hernández, educadora felina: “Los gatos crean vínculos de apego tan fuertes como los perros, aunque parezcan indiferentes”

Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: "A las cinco de la mañana empezamos a hornear"

Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: "A las cinco de la mañana empezamos a hornear"
Tracking Pixel Contents