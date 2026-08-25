Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios récord en los hoteles de A Coruña(1-1) Al Dépor no le basta con AubameyangEn espera la promoción de 260 pisos en San AmaroRescatan a tres tripulantes de un buque incendiado en Estaca de BaresEclipse de lunaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Concurso inverso

Atresmedia busca al "peor famoso" en su nuevo concurso: así es el revolucionario 'Nation's Dumbest'

El grupo adaptará en España el formato internacional de BBC Studios junto a Brutal Media.

Nation's Dumbest.

Nation's Dumbest. / TF1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Atresmedia suma un nuevo formato internacional a su catálogo de entretenimiento. El grupo adaptará en España 'Nation’s Dumbest', un concurso de comedia de BBC Studios que ya ha sido vendido a diez territorios y que se ha convertido en uno de los formatos de entretenimiento con mayor crecimiento de la compañía. La versión española estará producida por Atresmedia en colaboración con Brutal Media, productora perteneciente a BBC Studios.

La clave de 'Nation’s Dumbest' está en darle la vuelta a las reglas habituales de los concursos. En cada entrega, un grupo de famosos se enfrentará a pruebas de lógica, habilidad mental y destreza física, pero con un objetivo poco habitual: evitar llegar a la final y no acabar proclamado como “el peor”.

El formato se apoya en el humor y en la capacidad de sus participantes para reírse de sí mismos. Las pruebas buscan generar situaciones inesperadas y convertir la competición en un juego en el que perder a tiempo puede ser la mejor estrategia.

Un éxito mundial

Creado originalmente por Montreux Film and Fjernsyn'Nation’s Dumbest' se estrenó en Noruega hace dos años y desde entonces ha ampliado su recorrido internacional. Su adaptación estadounidense, lanzada en FOX el pasado julio, ha alcanzado 8,7 millones de espectadores y más de 700 millones de minutos de consumo en plataformas.

Noticias relacionadas

El formato también ha destacado en otros mercados: en Francia fue el estreno de un nuevo formato más visto desde 2020, en Suecia se convirtió en el lanzamiento de entretenimiento más exitoso del año y en Dinamarca debutó en TV2 como el programa más visto del día. Este otoño tendrá siete versiones en emisión en todo el mundo, mientras Atresmedia prepara ya su llegada a España.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así está el mercado de fichajes del Deportivo: una semana para Adama y el puzle de las fichas
  2. La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
  3. Málaga CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la EA Sports en vivo | Loureiro y Luismi, titulares
  4. A Coruña atrae a veleros internacionales por las condiciones de su puerto, su seguridad y la gastronomía: 'Es una parada perfecta
  5. El agradecimiento de un turista irlandés que llegó a A Coruña para el eclipse a todos los que le ayudaron en su estancia: “Una maravillosa acogida”
  6. Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
  7. Uno a uno de los jugadores Deportivo contra el Málaga: Aubameyang juega en otra liga
  8. Leo Westermann se incorpora a la pretemporada del Leyma Coruña

Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: "A las cinco de la mañana empezamos a hornear"

Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: "A las cinco de la mañana empezamos a hornear"

Hitchcock en las rías

A auga na Galicia: emerxencia climática ou espolio?

Once anos compartindo mesa na Coruña: o coworking que naceu cando ninguén sabía o que era

Once anos compartindo mesa na Coruña: o coworking que naceu cando ninguén sabía o que era

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

El secador moldeador estilo Dyson que más recomiendan los peluqueros está por solo 48 euros

El secador moldeador estilo Dyson que más recomiendan los peluqueros está por solo 48 euros

Cortes de tráfico en avenida de Peruleiro: fechas, horarios y alternativas

Cortes de tráfico en avenida de Peruleiro: fechas, horarios y alternativas

El Marineda da forma a su proyecto: Ocho renovaciones para el debut en la OK Liga Iberdrola

El Marineda da forma a su proyecto: Ocho renovaciones para el debut en la OK Liga Iberdrola
Tracking Pixel Contents