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Marta Gómez Montero abandona las mañanas de TVE con Cintora tras el "prefiero comer mierda" y se va a la competencia

La periodista se incorpora como analista política a 'Espejo público', que estrenará temporada el próximo lunes con Susanna Griso desde Ceuta.

Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas'

Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

Marta Gómez Montero cambia TVE por Antena 3. La periodista figura entre las nuevas incorporaciones de 'Espejo público', donde participará como analista política durante la próxima temporada. Su fichaje llega semanas después del controvertido enfrentamiento que protagonizó con Jesús Cintora en 'Malas lenguas noche'.

El incidente ocurrió durante un debate sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo acerca del absentismo laboral. Cuando Cintora le concedió la palabra, Gómez Montero se negó a intervenir y estalló entre lágrimas: “No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo por pagar las facturas y por mis hijos”. Antes de abandonar el plató, recurrió a 'El coronel no tiene quien le escriba' para sentenciar: “Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda”.

Cintora se disculpó posteriormente tanto en privado como públicamente y le dejó abiertas las puertas del programa. La periodista regresó dos días después, se dio la mano con el presentador y aseguró que se encontraba “tranquila y reconfortada”. “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”, explicó entonces, descartando que el desencuentro hubiera sido preparado para generar audiencia.

Rumbo a Antena 3

Ahora, Gómez Montero se incorpora al tramo informativo de 'Espejo público', presentado por Susanna Griso. Compartirá análisis con otros fichajes como Eva Baroja, Jorge Freire y el juez Jesús Villegas.

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La nueva temporada comenzará el lunes 31 de agosto desde Ceuta, donde Griso abordará la crisis migratoria y entrevistará al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El movimiento sitúa a Gómez Montero en la competencia directa de TVE justo cuando Jesús Cintora salta a las mañanas de La 1 para presentar 'Mañaneros 360' junto a Adela González.

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Fuente: El Periódico

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