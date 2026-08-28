Tres escapadas frente al mar para que septiembre siga sabiendo a vacaciones

Cuando agosto empieza a despedirse y la vuelta a la rutina aparece en el calendario, todavía existen lugares donde el verano parece dispuesto a quedarse un poco más. Desayunar sin mirar el reloj, darse un último baño cuando cae la tarde, alargar una sobremesa frente al mar o contemplar cómo desaparecen los últimos rayos de sol en el horizonte son pequeños placeres capaces de prolongar la sensación de vacaciones más allá de los meses centrales de la temporada. Con esta idea, Iberostar Beachfront Resorts propone tres escapadas para seguir disfrutando del verano en Tenerife, Mallorca y Cádiz. Tres destinos frente al mar y tres formas diferentes de vivir septiembre: el clima privilegiado de Canarias desde JOIA El Mirador; la calma mediterránea de Iberostar Selection Es Trenc 5*; y la personalidad atlántica de la costa gaditana desde Iberostar Selection Andalucía Playa 5*.

TENERIFE: un último capricho de verano con sabor a Canarias

En Tenerife, el calendario parece avanzar a otro ritmo. Su clima permite prolongar durante más tiempo los días de sol, las tardes junto al océano y esa sensación de verano que en otros destinos comienza ya a desvanecerse. En Costa Adeje, JOIA El Mirador, uno de los dos únicos hoteles JOIA by Iberostar en Europa, invita a disfrutar de este final de temporada desde la tranquilidad, el servicio personalizado y unas vistas abiertas al Atlántico. Este septiembre, además, la gastronomía suma un nuevo motivo para viajar hasta la isla con el inicio de la colaboración entre Iberostar Beachfront Resorts y José Pizarro, una de las grandes figuras de la cocina española en Reino Unido.

JOIA El Mirador / Redacción

El chef ha diseñado en exclusiva para el hotel el menú “Root to Stem”, una propuesta inspirada en el producto canario y en el concepto de la raíz al tallo, que apuesta por el aprovechamiento integral de los ingredientes y pone en valor la riqueza de la despensa de Tenerife. Entre los productos seleccionados se encuentran ingredientes procedentes de Finca El Ancón, en La Orotava, junto a vinos de Altos de Trevejos, elaborados a partir de viñedos cultivados en las laderas volcánicas del Teide. Una experiencia que permite descubrir Tenerife no solo a través de sus paisajes, sino también de sus productores, sus ingredientes y sus sabores.

MALLORCA: el Mediterráneo cuando ya no hay ninguna prisa

Septiembre ofrece otra forma de mirar Mallorca. Más pausada, más luminosa y alejada del ritmo de los meses de mayor intensidad. En la Colònia de Sant Jordi, a pocos minutos de la playa de Es Trenc, Iberostar Selection Es Trenc 5* propone prolongar las vacaciones a través de una experiencia profundamente mediterránea: desayunos frente al mar, momentos junto a la piscina, paseos al atardecer y una propuesta de bienestar estrechamente vinculada con el paisaje.

Iberostar Selection Es Trenc Main Pool Créditos Iberostar Beachfront Resorts / Redacción

La sal se convierte en uno de los hilos conductores de esta conexión con el entorno a través de Flor de Sal d’Es Trenc, producto catalogado como alimento tradicional de las Islas Baleares. Sus propiedades inspiran algunos de los rituales y tratamientos del spa y llegan también hasta los cócteles de autor del Sunset Ritual, una experiencia que acompaña la puesta de sol con música en vivo. La jornada puede comenzar con una sesión de yoga al amanecer junto al mar y terminar con una noche de cine bajo las estrellas. Pequeños rituales concebidos para disfrutar del exterior, bajar el ritmo y dejar que la calma mediterránea dure hasta el último momento del día.

CÁDIZ: el Atlántico también se saborea

En la costa gaditana, el final del verano tiene aroma a sal, brisa atlántica y producto recién llegado de la lonja. Situado junto a la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, Iberostar Selection Andalucía Playa 5* combina jardines, arena y mar con una propuesta gastronómica profundamente conectada con el territorio. El hotel alberga Cataria y Sea Soul by Cataria, dos conceptos vinculados al chef Aitor Arregi y a una forma de entender la cocina que parte del conocimiento del paisaje marino de Cádiz. La estrecha relación con la lonja de Chiclana y con los pescadores locales permite seleccionar cada especie en su mejor momento, respetar la temporalidad y conceder todo el protagonismo al producto.

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Pasarela de acceso a la playa desde Iberostar Selection Andalucía Playa / Redacción

En Cataria, esta filosofía llega a la parrilla mediante una cocina de mínima intervención que recorre la riqueza del fondo marino de la Bahía de Cádiz. Sea Soul by Cataria, por su parte, traslada esa misma esencia hasta la playa en un formato más informal, relajado y abierto al Atlántico. Dos maneras distintas de acercarse a un mismo paisaje gastronómico y de descubrir Cádiz a través del mar.

TRES DESTINOS, TRES FORMAS DE HACER QUE EL VERANO DURE UN POCO MÁS Tenerife, Mallorca y Cádiz demuestran que el final de agosto no tiene por qué significar también el final del verano. Una mesa frente al océano, una sesión de yoga al amanecer, el sabor del pescado recién llegado de la lonja o una copa mientras cae el sol pueden convertirse en nuevas excusas para prolongar durante unas semanas más esa sensación de desconexión. A través de la gastronomía, el bienestar y la conexión con el entorno, Iberostar Beachfront Resorts propone seguir descubriendo los destinos costeros más allá de los meses centrales de la temporada, respetando el ritmo y la personalidad de cada lugar.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas