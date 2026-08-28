Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Nueva temporada

Susanna Griso ficha al sobrino del alcalde Almeida como tertuliano de 'Espejo público'

Rafael Martínez-Almeida se incorpora a 'La mesa de los jóvenes' dentro de la renovada apuesta política del matinal de Antena 3.

Susanna Griso y Rafael Martínez-Almeida

Susanna Griso y Rafael Martínez-Almeida / Atresmedia/Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Susanna Griso amplía el equipo de 'Espejo público' con un apellido estrechamente ligado a la política. Rafael Martínez-Almeida, sobrino del alcalde de Madrid, se incorpora como tertuliano al programa de Antena 3 durante la temporada que comienza el próximo lunes 31 de agosto.

El joven participará en 'La mesa de los jóvenes', donde compartirá debate con José Rubio, Javier Domínguez, Jon Echeverría, Hugo Pérez y Gonzalo de Grado. Martínez-Almeida ha ganado visibilidad en X comentando asuntos políticos y sociales desde posiciones conservadoras. En su perfil se presenta como estudiante de Derecho en la Universidad de Valladolid y acumula varios miles de seguidores.

Más política en las mañanas

El fichaje forma parte del refuerzo del análisis político que prepara 'Espejo público'. Susanna Griso regresará el lunes desde Ceuta, donde abordará la crisis migratoria y entrevistará a ciudadanos, migrantes y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Noticias relacionadas

A la mesa política se suman también Marta Gómez Montero, Eva Baroja, Jorge Freire y el juez Jesús Villegas. Además, Albert Rivera estrenará 'Ciudadano Rivera', Rafa Latorre sustituirá a Carlos Alsina como voz de Onda Cero en el programa y Gonzalo Bans explicará cuestiones de actualidad en 'La pizarra de Gonzalo'. Miquel Valls y Gema López seguirán al frente del segundo tramo, de 11:00 a 13:30, al que se incorporan Juan Luis Cano y Beatriz de Vicente.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Adama Traoré ya es uno más en Abegondo para el Deportivo
  2. El coruñés Nico González ficha por el Newcastle por 58 millones de euros
  3. Desviado al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Manchester y Oporto
  4. Adama Traoré firma por el Deportivo hasta 2028: ya llegó a Santiago
  5. Las polémicas de la intermodal de A Coruña, explicadas por el arquitecto que la diseñó: 'Va a ser uno de los espacios cubiertos más importantes de Galicia y de España
  6. ¿Precios dinámicos en la hostelería? Chefs de A Coruña dan su opinión sobre variar las tarifas según la demanda
  7. Diseño opaco de Adif y visto bueno de la Xunta: genealogía de las polémicas fachadas de la intermodal de A Coruña
  8. Djalminha vuelve a A Coruña: 'Yeremay tiene remate, descaro y muchísima calidad

Denegada la salida de prisión del autor de un atropello múltiple en la plaza de Mina de A Coruña hace un año

Las nubes ocultan el eclipse lunar en A Coruña

Las nubes ocultan el eclipse lunar en A Coruña

Quejas en el colegio de Bragade por recortes de profesorado de apoyo y agrupación de aulas

Quejas en el colegio de Bragade por recortes de profesorado de apoyo y agrupación de aulas

El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza

El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Chocoflan o pastel imposible: cómo conseguir dos capas perfectas sin que se mezclen ni se desmonten

Chocoflan o pastel imposible: cómo conseguir dos capas perfectas sin que se mezclen ni se desmonten

Herido un conductor tras una colisión frontal en Bergondo

Herido un conductor tras una colisión frontal en Bergondo
Tracking Pixel Contents