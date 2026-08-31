Doble proyecto
Alba Carrillo seguirá en TEN tras su fichaje por La Séptima: fecha de regreso inminente de 'El Sótano'
La presentadora estrenará este martes 1 de septiembre la segunda temporada de 'El Sótano Club', que mantendrá su horario de las 15:45 horas.
Carlos Merenciano
El fichaje de Alba Carrillo por La Séptima no supondrá su despedida de TEN. La comunicadora continuará al frente de 'El Sótano Club', que regresará este martes 1 de septiembre a las 15:45 horas después de su descanso veraniego. El espacio recuperará así su emisión diaria durante las tardes del canal y también podrá seguirse a través de YouTube.
TEN ha anunciado la vuelta con una promoción en la que Carrillo se transforma en Isabel Díaz Ayuso. Vestida con traje rojo, abandona el Congreso pronunciando "¡Chao, pescao!" y pide a una conductora interpretada por Marta Riesco que la lleve "al ático". Sin embargo, el trayecto termina devolviéndola al sótano que da nombre al programa.
La renovación ya había sido confirmada en junio por Rafael Herrera, director de TEN, que justificó la continuidad por la repercusión del formato en prensa y redes sociales. Su primera temporada se estrenó el pasado 13 de abril y alcanzó su máximo con un 0,9% de cuota y 69.000 espectadores, aunque posteriormente se movió habitualmente entre el 0,4% y el 0,5%.
Dos cadenas diferentes
Carrillo compaginará esta labor con 'Fuera de control', el nuevo programa que presentará junto a Marta Márquez en La Séptima. El formato será una de las primeras apuestas del canal impulsado por José Miguel Contreras, cuyo lanzamiento en la TDT está previsto para el próximo 5 de noviembre.
Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente su horario, las primeras informaciones sitúan 'Fuera de control' en las tardes del fin de semana. Esa ubicación permitiría a Alba mantener su presencia diaria en TEN y asumir simultáneamente uno de los principales espacios de entretenimiento de la nueva cadena.
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Fuente: El Periódico
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