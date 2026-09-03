Sergio Calderón, director de TVE, saca pecho del buen momento de la cadena pública: "Hemos recuperado la ilusión"

El director de TVE, Sergio Calderón, ha querido poner en valor el profundo cambio de ánimo que se vive actualmente en la corporación pública durante la gran gala de presentación de la nueva temporada de la cadena. En un evento celebrado en Madrid bajo el lema "70 años siendo Imparables", el máximo responsable de la televisión estatal reivindicó con orgullo el esfuerzo colectivo y la nueva energía que impulsa al equipo de profesionales de la casa de cara al curso que ahora comienza.

Durante su intervención, Calderón destacó el resurgir anímico y profesional que han experimentado los empleados del medio en los últimos tiempos. "En esta casa los trabajadores hemos recuperado la ilusión y la pasión por hacer las cosas, con rigor, credibilidad, la capacidad de entretener y de sumergirnos en historias maravillosas", afirmó con rotundidad. Asimismo, el directivo explicó que el concepto elegido para la temporada no es casualidad, recalcando que "en ese 'imparables' está esa sensación e intención de estar siempre en movimiento, siempre creando" para conectar permanentemente con los espectadores.

Este espíritu dinámico se traduce en una ambiciosa y renovada parrilla de entretenimiento y concursos que echará a andar de forma escalonada. Entre las grandes citas destaca la esperada mudanza de La Revuelta, el espacio de David Broncano que arrancará el 7 de septiembre trasladando su plató al emblemático Teatro Albéniz de Madrid. A ello se suman atractivas apuestas de formato concurso y entretenimiento como 'El túnel: Avanza y gana' con Jesús Vázquez, 'El escondite' con Grison, 'Hitster' con la adaptación de Dani Martínez, el regreso de 'Me resbala' y la nueva edición de 'MasterChef Celebrity Legends' a partir del 7 de septiembre.

En el apartado de magacines, actualidad y rostros consolidados, la cadena afianza sus pilares informativos y de entretenimiento diurno. Silvia Intxaurrondo continúa al frente de 'La Hora de La 1' tras sus datos históricos de audiencia, mientras que el magacín matinal 'Mañaneros 360' refuerza su equipo con Adela González y la incorporación de Jesús Cintora. Además, repiten espacios de gran calado popular como 'Cifras y Letras' con Aitor Albizua (también desde el 7 de septiembre), 'Aquí la Tierra' y 'D Corazón', junto al liderazgo de 'Malas lenguas' tanto en su edición diaria en La 2 y La 1 como en la franja nocturna de los sábados en el segundo canal de TVE.

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La oferta de la cadena pública para este curso se completa con fuertes apuestas en el terreno de la ficción y las plataformas digitales. Entre los títulos dramáticos más destacados figuran la serie 'Rojo sobre blanco', protagonizada por Hugo Silva y María Hervás. Paralelamente, en el ámbito de RTVE Play se estrenará el primer microdrama vertical para Playz titulado 'Estúpido Cupido', una comedia romántica de episodios breves que demuestra la capacidad de la corporación para adaptarse a las nuevas narrativas y hábitos de consumo audiovisual.