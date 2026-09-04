El dardo de Amaia Montero a Leire Martínez en los Premios Juventud: "El amor verdadero es tan solo el primero"

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh dejó uno de sus momentos más comentados durante los Premios Juventud. La banda participó en la gala celebrada este jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella y emitida por RTVE, donde fue distinguida como Agente de Cambio por sus tres décadas de trayectoria y su compromiso con distintas causas sociales.

Antes de subir al escenario para interpretar 'Rosas', Amaia Montero habló con los presentadores sobre su vuelta al grupo. La cantante describió la historia de la formación como si se tratara de una relación sentimental que ha conseguido superar una ruptura: "Yo siempre digo, o ahora digo, que La Oreja de Van Gogh es la historia de amor más bonita del mundo. Ruptura, vuelta".

La artista fue más allá al justificar esa reconciliación profesional: "Porque es que si rompes y después vuelves a casarte es porque el amor es verdadero. 'Que el amor verdadero es tan solo el primero'. Es lo que dice 'Rosas'". Una reflexión que podría interpretarse como un dardo hacia Leire Martínez, encargada de liderar vocalmente la banda durante la larga ausencia de Montero.

Una frase sin alusión directa

Amaia no mencionó en ningún momento a Leire Martínez ni cuestionó expresamente su etapa en La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, su defensa del "primer amor" adquiere una lectura especial después del regreso de la vocalista original y de la salida de quien fue su sustituta durante casi dos décadas.

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La frase no tardó en llamar la atención por situar aquella primera etapa como el vínculo auténtico al que la banda habría decidido regresar. En redes sociales, hubo quejas por esta situación, con comentarios como "ya está bien de la frasecita" o "el amor verdadero es tan solo al dinero".