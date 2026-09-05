Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es la nueva imagen de los CantonesHasta 650 euros por alquilar una habitación en A CoruñaDeportivo - Villareal: la previaDulces artesanales desde O Quinto PinoNueva etapa industrial en Galicia: SAIC y Navantia disparan la demanda de técnicosEl curso arranca con problemas en colegios de A Coruña
instagramlinkedin

El próximo miércoles

Histórico movimiento en TVE: 'D Corazón' salta a La 2 con Anne Igartiburu para despedir a Harald V, rey de Noruega fallecido la semana pasada

El programa de crónica social salta de cadena para cubrir el funeral Estado del que fuera monarca de Noruega

'D Corazón'.

'D Corazón'. / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Movimiento histórico y sorprendente de TVE para la próxima semana. El ente público ha anunciado este mediodía en 'D Corazón' que el programa de Anne Igartiburu y Javi de Hoyos saltará a La 2 el próximo miércoles para emitir un especial sobre el funeral Estado de Harald V, monarca de Noruega fallecido el pasado 28 de agosto.

Este movimiento inesperado supone un cambio de canal del programa de crónica social, que siempre ha estado vinculado a la primera cadena de TVE, pero que ahora parece abrirse una ventana de oportunidad para impulsar a La 2 mediante especiales como el del próximo miércoles.

Será a las 11:45 horas cuando los espectadores podrán elegir entre la actualidad política y de sucesos de 'Mañaneros' en La 1 y este especial sobre la muerte del rey de Noruega en La 2. El equipo del programa se desplazará hasta el país nórdico, donde también acudirán los reyes Felipe Vi y Letizia, además de la reina emérita Sofía.

Noticias relacionadas

"Ya lo habéis oído, este miércoles a las 11:45 en La 2, eh. Desde Noruega y con expertos en Casas Reales para contar este acontecimiento histórico", decía la presentadora después de que se emitiese la pieza que anunciaba este movimiento en la parrilla.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
  2. El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto
  3. Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
  4. Hidalgo define el objetivo del Deportivo en LaLiga tras los fichajes: 'Vamos a tener que competir, luchar y sufrir por la salvación
  5. Galicia busca 3.500 conductores: «Si hoy apareciesen 400, empezarían a trabajar ya»
  6. Los Cantones de A Coruña, a un vuelo de su nueva imagen: del carril bici a la grada del Obelisco
  7. Capilla ardiente en el Hospital San Rafael por la muerte de su presidenta y cofundadora, Benigna Peña
  8. La exconselleira Beatriz Mato deja Greenalia después de casi siete años

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

4-1 | El Penafiel golea al Académica de Coimbra y se coloca en puestos de ascenso

4-1 | El Penafiel golea al Académica de Coimbra y se coloca en puestos de ascenso

Decenas de familias de Celas exigen aceras seguras en la carretera AC-400

Decenas de familias de Celas exigen aceras seguras en la carretera AC-400

El Athletic se hace fuerte en San Mamés y fulmina a un Atlético que sufre su primera derrota del curso

El Athletic se hace fuerte en San Mamés y fulmina a un Atlético que sufre su primera derrota del curso

Así es el proyecto de la nueva concesionaria de la Casa do Pobo de Montrove: café y cultura

Así es el proyecto de la nueva concesionaria de la Casa do Pobo de Montrove: café y cultura

La burbuja de los cachés musicales sacude A Coruña: competencia, sobreoferta y dinero público

La burbuja de los cachés musicales sacude A Coruña: competencia, sobreoferta y dinero público

Andaina reivindicativa por las aceras en Celas, Culleredo

Andaina reivindicativa por las aceras en Celas, Culleredo

Abegondo y Augas de Galicia acuerdan mejorar el saneamiento en Orto y Crendes por 1,6 millones de euros

Abegondo y Augas de Galicia acuerdan mejorar el saneamiento en Orto y Crendes por 1,6 millones de euros
Tracking Pixel Contents