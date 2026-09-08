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Regreso a casa

Carlos Latre se sincera con Pablo Motos tras marcharse de 'El hormiguero' para competir con él y confiesa su decepción con Telecinco

El humorista explica por qué aceptó presentar 'Babylon Show', recuerda la rápida cancelación del programa y agradece a Motos que le haya abierto nuevamente las puertas

Pablo Motos y Carlos Latre

Pablo Motos y Carlos Latre / Antena 3

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Carlos Merenciano

Madrid

Carlos Latre ha regresado a 'El Hormiguero' y lo ha hecho abordando con Pablo Motos el episodio más delicado de su relación profesional: su marcha a Telecinco para presentar 'Babylon Show'. El formato se estrenó en 2024 dentro de la competitiva franja del access prime time, enfrentándose directamente al programa de Antena 3 y a 'La Revuelta' de David Broncano, pero fue retirado pocas semanas después de su lanzamiento.

Latre aclaró que su intención nunca fue perjudicar al espacio que había sido su casa durante años. "No me fui para hacerle la competencia a 'El Hormiguero', sino para crecer", aseguró. El imitador entendió la oferta como una oportunidad para dejar de ocupar siempre un papel secundario y demostrar que también podía ejercer como presentador y "pasar de ser un imitador a un entretenedor".

Motos recordó que entonces le garantizó su apoyo personal, aunque le advirtió de que serían rivales televisivos: "En lo personal, me vas a tener siempre; en lo profesional, me vas a tener enfrente, vamos a competir, hagámoslo como caballeros". Tras aquella conversación, el presentador confesó entre risas cuál fue su verdadera reacción: "Cuando colgué, pensé: ‘Qué cabrón, no tenía otra hora’".

Una experiencia que terminó en decepción

El humorista explicó que pidió a Telecinco 100 emisiones para disponer de tiempo suficiente para consolidar el formato. Sin embargo, pronto comprobó que el proyecto no avanzaba como esperaba: "Al cabo de una semana, empecé a sufrir muchísimo porque estaba defendiendo algo muy complicado. Era un castillo que se iba deshaciendo". Pese al desenlace, evitó culpar a la cadena y reconoció que fue él mismo quien planteó cancelar el programa.

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Latre también reveló el impacto personal que tuvo aquella etapa: "Se me trató con mucha crueldad y me hundí". El respaldo recibido durante sus actuaciones le permitió recuperarse: "A mí me salvó la gente. Cuando uno toca fondo, debajo de la mierda no hay nada y solo puedes subir". Ahora vuelve a Atresmedia convencido de su decisión y agradecido con Motos: "Solo estoy donde quiero estar y donde soy feliz".

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Fuente: El Periódico

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