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'Espejo Público'

Tenso choque entre Susanna Griso y Beatriz de Vicente en 'Espejo Público' por la lista de periodistas de Interior: "Me repatea"

La polémica lista filtrada en la que el gabinete de comunicación de Marlaska clasifica a los periodistas ha sido objeto de debate en el programa de Antena 3

'Espejo Público'

'Espejo Público' / ANTENA 3

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Kevin Rodríguez

Tenerife

La lista de periodistas clasificados por ideología del Ministerio del Interior ha provocado reacciones desde ayer, cuando Ana Rosa la tachó de censura. La división está entre quienes cuestionan el fin de estas listas y quienes no ven nada perjudicial en que haya un determinado número de personas públicas con su ideología en un documento interno. Precisamente esa disputa es la que ha llevado hoy a un tenso choque entre Susanna Griso y Beatriz de Vicente en 'Espejo Público'.

Mientras la presentadora mostraba su indignación, la periodista y colaboradora defendió el documento. "Un periodista tiene la obligación de fiscalizar al Gobierno. Y esto no le convierte ni de derechas ni de izquierdas", ha dicho visiblemente enfadada Griso.

"¡Susanna...! Que hay periodistas de izquierdas y de derechas. Ojalá fuerais todos neutralísimos, pero no lo sois", respondía la colaboradora. "No puedes sentirte cómoda con esto, Beatriz", reprochaba la presentadora en un tono más sosegado que, sin embargo, no hizo cambiar de opinión a su compañera de mesa.

"¿Yo? ¡Yo me siento halagada!", ha defendido de Vicente. En ese momento, Griso quiso saber la opinión de Isabel Rábago, también presente en la lista que maneja el Ejecutivo. "No me ha hecho ninguna gracia y no le voy a quitar importancia a esta vergüenza", decía provocando un nuevo enfrentamiento con de Vicente.

"¿Te importaría decirme qué dato hay en esa lista que viole tu derecho a la intimidad?", quiso preguntarle la periodista de investigación. "Mi nombre", respondió Rábago. "Tu nombre lo conoce todo el mundo, Isabel. Trabajas en televisión", volvió a lanzar Beatriz.

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"Yo no le veo la gravedad", continuó insistiendo la colaboradora, que mantuvo una postura muy contraria a la de Susanna Griso. "No es así, las listas me repatean porque de las listas se derivan consecuencias", reclamó. Sin embargo, para cerrar Beatriz de Vicente fue bastante clara: "Si alguien ha tenido consecuencias, que lo denuncie".

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Fuente: El Periódico

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