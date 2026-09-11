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Confesión inesperada

Javier Bardem sorprende al hablar de su fortuna en 'La Revuelta': "Tengo más dinero del que hubiese nunca imaginado"

El actor evitó dar una cifra concreta sobre su patrimonio, defendió que "suficiente es suficiente" y aprovechó su visita para lanzar un mensaje sobre la situación en Ceuta

Javier Bardem en 'La revuelta'

Javier Bardem en 'La revuelta' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

Las preguntas clásicas de 'La Revuelta' llevaron a Javier Bardem a sincerarse sobre un asunto del que pocas veces habla públicamente: su dinero. Sin revelar una cantidad concreta, el actor reconoció que su situación económica ha superado ampliamente sus propias expectativas. "Yo tengo más dinero del que hubiese nunca imaginado y mucho menos de lo que la gente supone", aseguró ante David Broncano.

Bardem explicó además que no comparte la necesidad de acumular cada vez más. "Para mí suficiente es suficiente, hay gente que siempre quiere más. ¿Qué más quieren?", reflexionó. Para el intérprete, disponer de recursos tiene sentido principalmente para dar estabilidad a su familia, protegerla y poder ayudar a las personas de su entorno.

La respuesta económica terminó teniendo también una réplica humorística cuando llegó la pregunta sobre sus relaciones sexuales del último mes. Después de que Victoria Luengo propusiera "9", Bardem recuperó prácticamente la misma fórmula: "Más de lo nunca imaginé y mucho menos de lo que la gente supone", evitando nuevamente concretar una cifra.

Un mensaje sobre la situación en Ceuta

La visita también dejó un momento de carácter social. A raíz de un peluche con forma de caballa que Victoria Luengo llevó al programa, Broncano recordó la denominación popular de los habitantes de Ceuta. Bardem aprovechó entonces para mostrar su respaldo a "una organización que trabaja por los derechos humanos de la gente migrante en la frontera sur" y destacó su labor en la ciudad autónoma.

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El actor acudió al programa junto a Victoria Luengo con motivo del estreno de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, que llega a los cines este viernes 11 de septiembre.

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Fuente: El Periódico

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