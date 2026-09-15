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Pulla en Atresmedia

Sandra Golpe menosprecia a Wyoming en Antena 3 para cargar contra Sánchez: “Perdió”

La presentadora convirtió las audiencias de las entrevistas a Juan Vivas y al presidente del Gobierno en uno de los titulares del informativo.

Sandra Golpe comenta las dos entrevistas en Atresmedia

Sandra Golpe comenta las dos entrevistas en Atresmedia / Antena 3

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Carlos Merenciano

Madrid

Sandra Golpe ha abierto este martes 'Antena 3 Noticias 1' llevando hasta los titulares el duelo televisivo que la noche anterior se había producido dentro del propio grupo Atresmedia. La periodista ha sido tajante al resumir el resultado: "Pedro Sánchez compitió anoche y perdió en el prime time frente al presidente de Ceuta", antes de destacar las declaraciones realizadas por Juan Jesús Vivas en 'El Hormiguero'.

La presentadora ha vuelto sobre la comparación al desarrollar la información y ha rebajado la entrevista que El Gran Wyoming realizó al presidente del Gobierno en laSexta a la condición de derrotada de la noche. "A esa misma hora de la noche, el presidente del Gobierno era entrevistado por El Gran Wyoming en 'El Intermedio', así que fue una noche interesante aquí en Atresmedia. Vivas, eso sí, ganó por goleada a Pedro Sánchez. Ganó por casi cinco puntos", ha asegurado Golpe.

La comparación se corresponde con los bloques específicos de ambas entrevistas. Juan Vivas reunió en Antena 3 a 2.094.000 espectadores y un 17% de cuota, mientras Pedro Sánchez alcanzó en laSexta 1.469.000 seguidores y un 12%. La distancia fue, por tanto, de cinco puntos y 625.000 espectadores, y aunque la visita de Sánchez impulsó a 'El Intermedio' hasta uno de sus mejores resultados del año, el canal principal de Atresmedia ha decidido evadir ese dato en sus informativos.

Ceuta siguió a Vivas en una pantalla gigante

'Antena 3 Noticias' también ha subrayado la expectación que despertó la intervención del presidente ceutí en su ciudad. "Ceuta se volcó con su presidente. Muchos siguieron ayer su entrevista en 'El Hormiguero' en una pantalla gigante", señaló Golpe antes de mostrar imágenes del seguimiento colectivo.

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La noche dejó así un particular duelo político y televisivo entre dos cadenas del mismo grupo. Mientras Vivas convirtió su entrevista en el segundo espacio más visto de toda la jornada, Sánchez consiguió elevar notablemente los registros habituales de 'El Intermedio', aunque el canal principal de Atresmedia ha decidido obviarlo.

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Fuente: El Periódico

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