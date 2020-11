La española '9 fugas', de Fon Cotizo; la polaca 'Marygoround', de Daria Woszek; la estadounidense 'Fist Xow', de Kelly Reichardt, y la boliviana 'Chaco', de Diego Mondaca se han hecho con los principales galardones del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX).

En una edición que por primera vez en sus 58 años se ha celebrado telemáticamente por la pandemia, las películas ganadoras se han anunciado en una ceremonia celebrada desde el teatro Jovellanos de Gijón transmitida a través de plataformas digitales, al igual que se hará esta tarde con la gala de clausura del certamen.

En la sección 'Tierres en Trance', el premio a la mejor cinta recayó en la boliviana 'Chaco', y el galardón a la mejor dirección en la asturiana Celia Viada Caso, por 'La Calle del Agua', película que ha obtenido en total siete galardones, entre ellos el del público, que la ha elegido como la mejor del festival y el Premio Europa Joven.

Dentro de 'Retueyos', otra de las selecciones oficiales, el premio al mejor largometraje ha sido ex aequo para 'Marygoround' y '9 fugas', mientras que el premio a la mejor actriz ha recaído en Grazyna Misiorowska, protagonista de la cinta polaca, y el de mejor actor para Conrad Mericoffer por su papel en el filme rumano 'Poppy Field'.

En la competición 'Albar', el premio a la mejor película fue para 'First Cow' y el premio especial del jurado a la dirección para Tizza Covi y Rainer Frimmel por la austriaca 'Notes from the Underworld'.

'To grow under a wild cherry tree', de Agata Olteanu (Rumanía), se alza con el premio del Jurado Internacional de Cortometrajes, mientras que el Jurado Joven distingue como mejor largometraje de la sección 'Tierres en Trance' a 'Como el cielo después de llover', una coproducción colombiana-argentina dirigida por Mercedes Gaviria Jaramillo.

El Jurado de Cine Español ha distinguido la cinta de Irene Gutiérrez 'Entre perro y lobo' y dado una mención especial a Transoceánicas', de Meritwell Colell y Lucía Vassallo.