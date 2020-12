Johnny Depp y Amber Heard continúa. Tras conocerse que el actor de 'Piratas del Caribe' piensa acudir a la Corte de Apelaciones para recurrir la sentencia contra 'The Sun', ahora han salido informaciones sobre cómo el intérprete intentó que Warner Bros. despidiese a Amber Heard de la primera entrega de 'Aquaman', así como también otros comentarios incendiarios contra su exmujer.

Según revela 'The Hollywood Reporter' en un amplio reportaje, Depp buscó por todos los medios que Heard no apareciese en la exitosa cinta dirigida por James Wan y que protagonizó Jason Moma. "Quiero que la reemplacen en la película de WB", le escribió a su hermana, la productora Christi Dembrowski, quien anteriormente tenía un acuerdo con Warner. Finalmente, esto no sucedió.

De momento, Depp está fuera de las sagas 'Piratas del Caribe' y 'Animales fantásticos'. Del primer caso, Disney, directamente, anunció un reboot de la franquicia centrado en personajes femeninos en el que, en principio, no se contará con el personaje de Jack Sparrow. En el segundo caso, Warner decidió prescindir de Depp después de que éste perdiera su demanda contra The Sun, que le tildó de "maltratador de esposas, y finalmente ha sido sustituido por Mads Mikkelsen en el papel de Grindelwald.

Aunque Heard no fue expulsada de 'Aquaman', sí hay un fuerte movimiento en redes sociales para que la actriz no participe en la secuela. La petición para que Warner despida a la actriz logró superar el millón y medio de firmas. De momento, el estudio no tiene intención de prescindir de la intérprete, que respondió que "campañas pagadas no deciden repartos".

El reportaje de 'THR' incluye varias declaraciones de Depp que aparecen en el fallo del juez Andrew Nicol sobre las acusaciones de difamación de Depp contra 'The Sun', que el actor perdió. Entre los comentarios que el medio saca a la luz están declaraciones del actor contra Heard con el exagente de la actriz o con otros conocidos suyos.

"Heard está suplicando una humillación total a nivel global. Necesito tus mensajes de texto sobre San Francisco", comienza declarando Depp a Christian Carino, quien representó a la artista en el pasado. "No tengo piedad, ni miedo, ni una pizca de emoción o lo que pensé en su momento que era amor por esta cazafortunas de bajo nivel", continúa comentando.

La publicación también expone otros comentarios más incendiarios de Depp, incluido uno en el que le comenta al actor Paul Bettany que "habría que quemar a Amber Heard". El actor de 'Bruja Escarlata y Visión' lo toma como una broma hasta que Depp le responde: "¡Ahoguémosla antes de quemarla! Luego me follaré su cadáver quemado para asegurarme de que esté bien muerta".

El reportaje también muestra que, debido a los problemas legales del actor, y de sus polémicas relacionadas con su exesposa, su cotización como estrella de primera línea está muy a la baja. "No puedes trabajar con él ahora, es radioactivo", declara un director de estudio al medio norteamericano.

Las batallas judiciales de Johnny Depp tendrán un nuevo episodio en 2021. Además de que la Corte de Apelaciones, una estancia que está un escalón por debajo del Tribunal Supremo en la justicia británica, sobre el caso contra The Sun; en mayo de 2021 comenzará su juicio contra Heard por difamación a raíz de un artículo que escribió la actriz sobre violencia de género en The Washington Post en 2018.