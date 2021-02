La actriz estadounidense de origen colombiano Rachel Zegler, coprotagonista de la nueva 'West Side Story' que ha rodado Steven Spielberg, formará parte de la secuela de la cinta de superhéroes 'Shazam!' (2019).

"Estoy más que eufórica de unirme a este increíble reparto en esta historia genial", escribió hoy Zegler en su cuenta de Instagram. "Y me siento afortunada de ser otra colombiana uniéndose al Universo Extendido de DC (DCEU, en inglés). Besitos para Sasha Calle", añadió en referencia a esta otra actriz hispana que la semana pasada fue anunciada como la nueva Supergirl de la cinta 'The Flash' que prepara el director argentino Andy Muschietti ('It', 2017).

El portal The Wrap detalló este viernes que Zegler se unirá a 'Shazam: Fury of the Gods', el título de la continuación de 'Shazam!', en un papel del que todavía no se sabe nada más allá de que será uno de los protagonistas. Zachary Levi será Shazam una vez más en esta secuela que, como en el caso de la cinta original, dirigirá David F. Sandberg. 'Shazam!' fue un éxito de crítica y de público, ya que recaudó 366 millones de dólares en todo el mundo (a partir de 100 millones de presupuesto) y tiene un 90% de reseñas positivas en el agregador Rotten Tomatoes.

'Shazam! Fury of the Gods' supondrá el segundo papel en Hollywood para Zegler, que encarnará a María en la versión de 'West Side Story' que Steven Spielberg espera estrenar en diciembre si la pandemia no lo impide. Zegler tomará así el relevo de Natalie Wood, que dio vida a este personaje en la exitosa cinta de 1961, y dará la réplica a Ansel Elgort, que será Tony (el papel de Richard Beymer). "'West Side Story' fue el primer musical con el que me topé que tenía un personaje principal latino femenino. Como colomboestadounidense, estoy honrada por tener la oportunidad de interpretar un papel que significa tanto para la comunidad hispana", dijo Zegler cuando se anunció su incorporación en 2019.

Gracias a un video con las canciones 'Tonight' y 'I Feel Pretty', Zegler triunfó en el 'casting' por internet del 'remake' de "West Side Story" para el que, según sus responsables, se recibieron más de 30.000 solicitudes. "Cuando comenzamos este proceso hace un año anunciamos que estaríamos buscando entre actores latinos quiénes representarían los papeles de María, Anita, Bernardo, Chino y los Sharks. Estoy muy contento de que hayamos incorporado un elenco que refleje la cantidad impresionante de talento que existe en la polifacética comunidad hispana de los Estados Unidos", apuntó Spielberg. La leyenda puertorriqueña Rita Moreno, que ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por la primera 'West Side Story', regresará en esta ocasión interpretando a Valentina, la propietaria de la tienda en la que trabaja Tony.

'West Side Story' (1961), dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise, se hizo con diez Óscar, incluido el de mejor película.