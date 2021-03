Hugh Grant será el principal villano en la adaptación al cine del exitoso juego de rol 'Dungeons & Dragons' que preparan los estudios de Paramount.

El diario especializado Deadline confirmó hoy el fichaje de Grant, popular por películas como 'Notting Hill' (1999) y 'Love Actually' (2003), en un elenco que también cuenta con Chris Pine, Sophia Lillis, Michelle Rodríguez y Justice Smith.

No será la primera vez que 'Dungeons & Dragons' aterrice en los cines, puesto que una película con el mismo título llegó a la gran pantalla en 2000 bajo la dirección del realizador Courtney Solomon y con un elenco en el que aparecían Justin Whalin, Jeremy Irons o Thora Birch. Sin embargo, este largometraje recibió unas críticas muy malas y fracasó en la taquilla al recaudar solo 33,8 millones de dólares en todo el mundo.

Pese a los malos resultados, la cinta tuvo dos modestas secuelas, 'Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God' (2005) y 'Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness' (2012), que fueron estrenadas con bajo perfil en los cines o ya directamente en el mercado doméstico.

Deadline explicó que el proyecto para adaptar al cine una vez más las aventuras y la magia de 'Dungeons & Dragons' ha pasado en los últimos años por todo tipo de peripecias hasta el fichaje de John Francis Daley y Jonathan Goldstein como directores.

Asimismo, los planes pudieron frenarse debido al tropiezo de 'Warcraft' (2016), cinta dirigida a un público similar que, pese a que en el resto del mundo funcionó muy bien (386 millones de dólares), fracasó en EEUU con una recaudación de 47 millones y reseñas mayoritariamente negativas por parte de la crítica especializada.