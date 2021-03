Disney ha decidido adelantar el lanzamiento en España de "Nomadland", la película de Chloé Zhao ganadora de los Globos de Oro, al próximo viernes 26 de marzo en salas y la tendrá disponible, a partir del 30 de abril, en Disney+, dentro de su nueva oferta generalista Star, sin coste adicional.

La película, ganadora de los premios a Mejor Película (Drama) y a Mejor Dirección en los Globos de Oro, y del León de Oro a la Mejor Película del Festival Internacional de Cine de Venecia, está protagonizada por Frances McDormand, ganadora de dos Óscar, y por el actor David Strathairn ("Buenas noches, y buena suerte").

A estas veteranas estrellas les acompañan en el reparto de "Nomadland" actores de la vida real Swankie, Bob Wells y Linda May, que aparecían en el aclamado libro de Jessica Bruder, que Zhao ha adaptado para la gran pantalla.

La cinta cuenta la historia de Fern (McDormand) que, tras el cierre de una explotación minera que arruina a todo un pueblo de Nevada, hace las maletas y a bordo de su camioneta se embarca en un viaje que se sale de los caminos trillados y de los arquetipos de la sociedad consumista actual. Y en ese periplo, Fern se va a convertir en una nómada moderna.

La película está producida por la propia McDormand, junto a Peter Spears ("Call Me by Your Name"), Dan Janvey ("Bestias del sur salvaje"), Mollye Asher y Zhao ("The Rider").

Zhao también se ha encargado del montaje de la película, con Joshua James Richards ("Tierra de Dios") como director de fotografía y diseñador de producción, y con el equipo de sonido de M. Wolf Snyder ("The Rider"), Sergio Díaz ("Roma") y Zach Seivers ("Assassins").

"Nomadland" ha recibido numerosos premios desde su estreno mundial en septiembre de 2020, entre ellos, el que la reconoce como Película del Año de la Asociación de Críticos de Cine de Londres, donde Chloé Zhao fue elegida Guionista del Año y Frances McDormand Actriz del Año.