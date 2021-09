'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos) se convirtió este fin de semana en la película más taquillera del año en EE.UU. al rozar los 200 millones de dólares.

La última cinta de Marvel se mantuvo en primera posición en la taquilla estadounidense durante su cuarta semana en cartelera y superó a 'Black Widow', que hasta ahora era la película con mayor recaudación en el mercado norteamericano (que en la jerga cinematográfica incluye a EE.UU. y Canadá).

Así, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' recaudó este fin de semana 13,2 millones de dólares para sumar un total de 196 millones. Por su parte, 'Black Widow' ha logrado 183 millones desde su estreno el pasado julio.

Sin embargo, en el mercado internacional 'Black Widow' sigue aventajando a 'Shang-Chi' con 378 millones, aunque ambas películas están lejos de los 716 millones recaudados por 'F9', hasta ahora el mayor éxito internacional de Hollywood en este 2021.

Con esos datos, queda demostrado que el público estadounidense ha respondido muy bien a la apuesta de Marvel por las artes marciales con 'Shang-Chi', la primera película que Disney estrena de manera exclusiva en cines desde que comenzó la pandemia.

En lo que respecta al resto de la taquilla en EE.UU., el musical 'Dear Evan Hansen' debutó en cines con unos decepcionantes 7,5 millones, lejos de los 10 que se marcó como objetivo esta producción inspirada en la obra ganadora del Tony al mejor musical de 2017.

Por su parte, 'Free Guy', la comedia de Ryan Reynolds, sigue rindiendo comercialmente siete semanas después de su estreno, pues recaudó 4,1 millones de dólares y roza los 115 millones en total.

Por detrás se situaron la película animada 'Candyman', con 2,5 millones de dólares, y 'Cry Macho', lo último de Clint Eastwood, con 2,1 millones en su segunda semana y tras un estreno muy tímido.