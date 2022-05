Lady Gaga lanza 'Hold My Hand', la poderosa balada que coescribe e interpreta para 'Top Gun: Maverick', la secuela de la icónica cinta de 1986, con Tom Cruise convertido de nuevo en el emblemático capitán y piloto Pete Mitchell y que llegará a salas comerciales el 26 de mayo. Un tema de altos vuelos que tiene el desafío de coger el testigo de 'Take My Breath Away', de Berlin.

Precisamente 'Take My Breath Away', además de ser uno de los himnos musicales de los años 80, obtuvo el Premio Oscar a la mejor canción original, un galardón al que Gaga optará de nuevo tras obtener ya una estatuilla en 2019 por 'Shallow', tema que estuvo presente en la película 'Ha nacido una estrella', protagonizada por la propia cantante y Bradley Cooper y por la que fue candidata al Oscar a la mejor actriz. Lady Gaga escribe y produce la canción junto con Michael Tucker, más conocido como BloodPop. Benjamin Rice produce también el tema, que sale a la venta a modo de aperitivo para el estreno del filme, previsto para el 25 de mayo, aunque antes hará una parada en la Selección Oficial de la 75ª edición del Festival de Cannes, donde se verá fuera de concurso. 'Top Gun: Maverick' aspira a ser uno de los blockbusters de la temporada primaveral previo a los taquillazos del verano. Ambientada más de 30 años después de los sucesos de la primera entrega, la cinta muestra cómo el afamado piloto Pete 'Maverick' Mitchell se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), alias 'Rooster', el hijo del difunto amigo de Maverick, y el Oficial de Intercepción de Radar, el teniente Nick Bradshaw, conocido como 'Goose'.