Javier Bardem ha presentado este jueves en Madrid su nueva película 'Lilo, mi amigo el cocodrilo', su primera incursión en el cine familiar, y ha reivindicado a la industria española, que celebra la primera edición del Día del Cine Español, frente a la americana.

"El cine español tiene muy buena calidad. Este año ha sido una cosecha increíble. Cualquier industria tiene buenas y malas películas pero hay que destacar que el sector español da mucho trabajo e ingresa mucho dinero. Es un sector al que hay que apoyar", ha asegurado el actor, en declaraciones a Europa Press, tras ser preguntado por las diferencias entre Hollywood y España.

Bardem ha reconocido que ha realizado su nueva película, que se estrena el 21 de octubre, por el deseo de sus hijos de verle trabajando y porque a su madre, Pilar Bardem, fallecida en 2021, también le hacía ilusión su participación en películas familiares.

"He elegido el proyecto por el deseo de mis hijos y de mi madre. Además, el material me ha parecido divertido, inspirador y terrorífico por el hecho de hacer un musical", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que le daba "miedo" hacer algo similar a un musical pero "tenía que hacerlo" y ha confesado que le llevó tiempo encarnar a Héctor Valenti. "Es un persona que quiere llegar a los demás a través del arte, la música, el baile y la magia. Esa parte de él me gustó. Era divertido", ha comentado.

Por el momento, Bardem ha descartado dirigir una película porque cree que no sabría hacerlo, puesto que "es muy difícil levantar un proyecto" y teme perder su parte creativa. "No creo o quizá sí pero me da un poco de susto lo de montar una película. Hay tanta gente trabajando y tantas decisiones que tomar. La energía que se pone en eso, creo que me la quitaría de la parte creativa, por lo no creo que pueda manejar las dos cosas al mismo tiempo", ha recalcado.

Asimismo, el actor ha preferido no nombrar a ningún actor español como su posible sucesor en Hollywood. "No sé decir un nombre, hay muchos pero me da vergüenza decir un nombre porque cuando nombras a alguien dejas a muchos fuera y no es justo", ha admitido.

RECONOCIMIENTO A ANA DE ARMAS POR 'BLONDE'

Sin embargo, sí ha alabado el trabajo de Ana de Armas en Hollywood, y concretamente en su última película 'Blonde', en la que hace de Marilyn Monroe, que ha levantado muchas críticas en los últimos días por misoginia.

"Hace un trabajo excelente y hay que pensar en la presión que conlleva hacer a Marilyn Monroe, siendo una actriz con la experiencia que tiene ella y que no es de origen americano. Eso haría que le temblasen las piernas a más de una persona", ha defendido.

Además, ha agregado que Ana de Armas ha sacado adelante su trabajo "con una veracidad, un sentido de realidad y una creatividad hermosa", por lo que ha sentenciado que "es bonito ver cómo lo ha hecho". "El trabajo de Ana de Armas es excelso y me quedo con su trabajo", ha apuntado.