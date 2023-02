Rodrigo Sorogoyen, galardonado con el premio Goya a la mejor dirección por su película 'As bestas' en la 37ª gala de estos premios que se han celebrado en el Auditorio Andalucía de Sevilla, ha querido mostrar su apoyo a los habitante de Sabucedo, en Galicia, lugar donde se ha rodado este largometraje, ante la construcción de cuatro parques eólicos en la zona. "Energía eólica sí, pero no así", ha afirmado.

Así lo ha indicado durante su discurso de agradecimiento, en el que ha dicho sentirse muy emocionado y ha dado las gracias a los académicos, al tiempo que ha añadido que "el año ha sido increíble". "Menudos peliculones habéis hecho todo los directores nominados, os admiro muchísimo y admiro muchísimo vuestras películas". "Este año hemos hecho peliculones y tenemos que seguir haciendo este tipo de películas y poniendo todo este amor que ponemos para que el público venga a las salas", ha manifestado Sorogoyen, quien también ha agradecido la labor de los actores no profesionales de esta película, que "nos regalaron su entusiasmo". Por último, ha apuntado que los caballos salvajes que aparecen en esta película han vivido siempre en libertad y ha destacado que la gente de Sabucedo "nos ha hecho amar la fauna y la flora de una manera que nos habíamos visto nunca". Así, ha mostrado su apoyo a la gente del lugar por la defensa de sus montes, ante la construcción de cuatro parques eólicos en la zona. "Energía eólica sí, pero no así", ha finalizado.