'El Cuervo', nueva versión de la serie de cómics de James O’Barr, ya llevada al cine por Alex Proyas en los 90, llega con el runrún de película desastrosa. Las críticas americanas no son generosas con ella. ¿Es realmente una catástrofe? No. De hecho, a veces es difícil entender el capricho que hay detrás de las simpatías y antipatías hacia determinadas películas. 'El Cuervo' es una película con problemas evidentes, pero también tiene cosas interesantes, sobre todo en relación al espacio que ocupa en el cine comercial contemporáneo. Básicamente porque, de forma voluntaria o no, va por libre en muchos sentidos. Su estética, su profundo pesimismo, su romanticismo añejo, su manera de representar la violencia (inesperadamente fea, cruda y grotesca) e incluso determinados recursos y soluciones visuales están totalmente fuera del tiempo, no están de moda en las películas de las dimensiones de 'El Cuervo'. Hay algo en ella de acto de resistencia a las inercias y los patrones del presente.

Por eso sabe mal que su estructura sea tan inconsistente. Su narrativa es demasiado simplona para sostener el peso de sus aciertos. A la historia de Eric / El Cuervo (Bill Skarsgård) le falta un mínimo de elaboración, sobre todo en su manera de contar al protagonista, y le sobra insistencia en planteamientos evidentes. El relato avanza a trompicones, con dificultad para sostener las ideas conceptuales y visuales más interesantes de la propuesta.