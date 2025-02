Goya 2025: Los 10 momentos clave de la gala

En la gala de premios de la Academia del Cine íbamos a presenciar, sobre todo, el choque entre dos modelos de cine español: el de vocación popular, con la vista puesta en la yugular emocional y/o cómica, representado por 'El 47' o 'Casa en flames', y ese más escurridizo que defienden los directores de 'Segundo premio'. Pero había ganas también de resolver otras incógnitas: ¿se resolvería el duelo entre las compañeras Tilda Swinton y Julianne Moore a favor de una de las dos? ¿Y habría cabezón a la mejor película europea para 'Emilia Pérez' a pesar de los tuits (era posible, dado que las votaciones de los académicos se cerraron una semana antes del escándalo)? Debajo, los momentos más memorables que deparó finalmente la Fiesta del Cine Español.

1. 'Bienvenidos'

La gala empezó impactante, con el 'Bienvenidos' de Miguel Ríos interpretado por algunos de los nominados a los premios, como Luis Tosar (que tiene grupo rock, Di Elas) y Cristalino (que no canta solo en 'Segundo premio' y acaba de lanzar su segundo epé); como 'backing band', Amaral, y como líder final, el propio Ríos, que acabó la actuación al grito de "Free Palestina!". Hubo mejores momentos musicales, sobre todo ese homenaje a García Lorca con los hermanos Morente (Estrella, Soleá y Kiki, bordando 'Anda jaleo') y Lola Índigo y Dellafuente ('Verde que te quiero verde').

2. Alusiones al cambio climático

La reivindicación siguió poco después con el recuerdo de Maribel Verdú, copresentadora con Leonor Watling, a las localidades valencianos afectadas por la dana. También algo más adelante, el castellonense Miguel Ángel Silvestre recordó a sus paisanos afectados, además de a los damnificados por los incendios de Los Ángeles. "Ya son varios años los que venimos sintiendo el cambio del clima y el cambio de la temperatura en la tierra. No solo sintiéndolo sino que lo estamos sufriendo en todo el mundo", comentó. También David Baute, director de 'Mariposas negras' (Goya a la mejor película de animación), aludió a los (relativamente) nuevos desafíos recordando la figura del migrante climático, todavía no reconocida por los gobiernos.

3. El discurso más explosivo

Salva Reina, emigrante malagueño en la Cataluña de los setenta en 'El 47', ventilaba mientras cogía su primer Goya por su primera nominación. "¡Qué chaladura! ¿Esto qué polla es?", exclamó. Como no sabía si iba a estar aquí otra vez, se tomó su tiempo y mencionó a casi toda la gente a la que quiere en su vida, incluyendo, claro, a su novia Kira Miró. "Por todos los Torre Baró, por cómo tratamos a los migrantes, por la vivienda…", aprovechó para soltar en tono más reivindicativo. "¡Ninguna persona es ilegal!".

4. Tangana por partida doble

Jorge Drexler, colega y colaborador de C. Tangana, no pudo disimular su entusiasmo por el Goya a la mejor canción para 'Los almendros', tema cofirmado por Anton Álvarez con sus intérpretes La Tania y Yerai Cortés. Casi llegado el final de la noche, volvimos a ver a Tangana en el escenario para recoger el Goya a mejor documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', retrato íntimo de las dualidades del músico flamenco alicantino. "Sé que soy un poco un intruso aquí", dijo El Madrileño sobre su incursión en el cine y, de paso, los premios de la Academia. "Prometo que a cualquier actor que se meta a la música le vamos a acoger como me habéis acogido vosotros".

5. Merecido Goya de honor

El reconocimiento ha ido parar este año a Aitana Sánchez-Gijón, actriz de extensa y rica trayectoria y antigua presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entre 1998 y 2000. Durante su extenso e intenso discurso, quiso guardar un recuerdo especial para Bigas Luna y para las escasas directoras con las que ha tenido la suerte de trabajar en su vida, como la recientemente fallecida Patricia Ferreira. "Por suerte, están cambiando las cosas: hoy sois muchas más. Y no solo directoras y guionistas. Iba siendo hora, compañeras". No desaprovechó la oportunidad de hacer otro necesario apunte político: "Hay que tener miedo a los nuevos imperialismos y las limpiezas étnicas".

6. Recuerdo para Vanesa Valiño

El discurso de Sergio Pérez Berbel, ganador del Goya al mejor maquillaje y peluquería por 'Marco', se extendió notablemente, pero con simpatía, y la orquesta empezó a sonar. Pero su compañero Nacho Díaz, al que le tocaba hablar después, quiso hacer como si no esa pompa sonora no estuviera ahí. Nunca unos modestos agradecimientos sonaron tan espectaculares. No se atrevieron a mantener la música, eso sí, con las palabras de Eva Valiño (una de las ganadoras del Goya a mejor sonido por 'Segundo premio') sobre su hermana Vanesa Valiño, recientemente fallecida activista de vivienda y directora del Observatori DESC: "Trabajó toda su vida para que el acceso a la vivienda no fuera el privilegio de unos pocos. Luchó por instaurar una ley que obliga a los promotores inmobiliarios a destinar el 30% de la obra nueva a vivienda pública y social". Poco después de esas palabras, tras una mención a la Casa Orsola, la música volvía a sonar, inquietantemente.

7. De Banderas para Gere

Presentando el Goya Internacional a Richard Gere por el conjunto de su carrera, Antonio Banderas habló de un actor de "carisma arrollador que traspasó pantallas y fronteras". Nunca han compartido una película, pero Banderas le dio la bienvenida al escenario como "mi amigo Richard Gere". Este último precisó que Banderas es "su nuevo mejor amigo" antes de ponerse más crítico: "Todos formamos parte de un universo de alegría, dolor, expectativas, sueños, esperanzas... Y creo que lo estamos olvidando por culpa de un nuevo tribalismo", dijo. "Vivimos en tiempos muy oscuros en Estados Unidos, donde tenemos a un abusón y un matón como presidente. Pero no es algo que suceda solo en Estados Unidos; está pasando en todas partes. El autoritarismo está llegando, hay que estar vigilante, tener valor, levantarnos, ser honestos y decir la verdad".

8. Homenaje a Marisa Paredes

María Isasi, hija de la fallecida actriz y del director Antonio Isasi-Isasmendi, agradeció en un largo discurso las palabras de ánimo que ella y su familia vienen recibiendo desde el pasado diciembre. "Ella se sabía querida, amada, adorada, respetada, pero nunca se imaginó cuánto". Ella fue, dijo María, "la mejor madre que se puede tener", una fuente de inspiración constante que le enseñó a caminar, a respirar, a leer, a pensar por sí misma. "A ser fuerte y confiar también en mi fragilidad". El discurso de Isasi fue la antesala de un 'in memoriam' musicado por una versión en directo de 'Si tú no estás aquí', el éxito de Rosana, a cargo de Zahara y Dora.

9. El discurso más explosivo (II)

Eduard Sola, Goya al mejor guion original por 'Casa en flames', llegó fuerte al micro: "Bona nit a tothom, joder!". Después dedicó un lloroso discurso a las "supermadres" que levantaron a su generación, "mujeres a las que se les exigió trabajar fuera de casa sin desprenderse del trabajo dentro de ella: nos vistieron, nos alimentaron y nos criaron mientras combinaban todo ello con ocho horas de trabajo peor remunerado que el de sus homólogos masculinos". Estupendo discurso escrito, además, en un folio ilustrado por la parte trasera con garabatos infantiles, detalle que las cámaras de RTVE supieron capturar.

10. Giro de guion final

Desde el baile de sobres del año de 'La La Land' en los Oscar no se veía un final tan sorprendente en una gala de premios cinematográficos. El Goya a la mejor película fue ex aequo (algo sin precedente en la historia de estos premios) para 'El 47' y 'La infiltrada', lo que desconcertó por completo a todo el mundo, incluido Carlos del Amor de RTVE, que por unos segundos solo dijo alguna onomatopeya. Casi una treintena de personas sobre el escenario y la gala a punto de alargarse una hora más de lo esperado. Historia loca de la televisión.