El cine de La 1 y 'Una nueva vida' se reparten la noche y ponen tierra de por medio con el doblete de 'Tentaciones' y 'GH'

La noche del domingo estuvo marcada por el bajo consumo debido al puente de diciembre. El cine de La 1 se llevó la victoria con la película 'Quantum of Solace', que reunió a un 10,6% y 1.132.000 espectadores.

Muy cerca quedó el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', que logró un buen 10,7% y 959.000 fieles. Ambas ofertan hacen descarrilar al doblete de debates que Telecinco ofrece en la última noche de la semana..

'El debate de las Tentaciones' naufragó primero bajando hasta un insostenible 6,9% y 778.000 seguidores y perjudicando al debate de 'Gran Hermano', que también desciende hasta el 7,6% y 482.000 adeptos.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'Cuarto Milenio' mejora sus datos habituales y reúne al 7,1%, laSexta no acierta con 'Salvados' (4,1%) y el especial de Karol G en La 2 tampoco destaca (1,4%).

PRIME TIME

Antena 3

Una nueva vida: 10,7% y 959.000

La 1

La película de la semana: Quantum of Solace: 10,6% y 1.132.000

Cine: Ladrones con clase 2: 7,6% y 471.000

Telecinco

El debate de las Tentaciones: 6,9% y 778.000

Gran Hermano. El debate: 7,6% y 482.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 4,6% y 527.000 / 7,1% y 724.000

laSexta

Salvados: 4,1% y 472.000 / 3% y 307.000 / 1,9% y 133.000

La 2

Imprescindibles: 2% y 231.000

Al Cielo con ella: 3,1% y 349.000

La premiere: 1,4% y 131.000Bruce Springsteen, el cantante que susurraba a Estados Unidos: 1,4% y 97.000

LATE NIGHT

Cuatro

Cuarto Milenio: 8,8% y 392.000

Fútbol americano: NFL Kansas City Chiefs - Houston Texans: 6,4% y 131.000

La.1

Cine 2: Glass: 6,6% y 178.000

Antena 3

Una nueva vida: 6,4% y 203.000

laSexta

Salvados: 2,2% y 83.000

TARDE

Antena 3

Multicine: La habitación de las maravillas: 13,5% y 1.151.00

Multicine 2: Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?: 11,8% y 1.031.000

Multicine 3: Navidad en Graceland: 9,1% y 880.000

La 1

Bondmanía: Casino Royal: 11% y 941.000

Bondmanía 2: Goldeneye: 10,6% y 944.000

Aquí la tierra: 10,7% y 1.069.000

Telecinco

Fiesta: 8,6% y 764.000

Cuatro

Home Cinema: Harry Potter y el misterio del príncipe: 6,6% y 562.000

Home Cinema 2: Operación Ártico: 5,2% y 457.000

laSexta

La Roca: 5,2% y 446.000

La 2

Saber y ganar: 1,4% y 112.000 / 4% y 336.000

Grandes Documentales: 2,9% y 245.000

Se hace lo que se puede: 2% y 169.000

Documentales de La 2: 2,2% y 196.000

Beatus ille: 1,7% y 152.000

Ciberdelitos: 1,1% y 101.000

Viajar en tren: 1,2% y 119.000

MAÑANA

Antena 3

Pelopicopata: 4,4% y 26.000

Los más: 5,1% y 120.000

Juego de pelotas: 6% y 200.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 9,4% y 368.000 / 13% y 609.000

La ruleta de la suerte: 17% y 1.141.000

La 1

Agrosfera: 11,8% y 71.000

Audiencia abierta: 10,4% y 288.000

Viaje al centro de la tele: 9,8% y 322.000

Dra. Fabián Jones: 9,3% y 311.000

D Corazón: 9% y 513.000

Telecinco

Love shopping TV: 1,1% y 9.000

Got Talent: 6,2% y 109.000 / 9% y 287.000

¡Vaya Fama!: 7,2% y 428.000

laSexta

Equipo de Investigación: 2,7% y 20.000

Aruser@s Weekend: 7,6% y 158.000

Equipo de Investigación: 5,3% y 172.000 / 7,8% y 262.000 / 6,3% y 272.000

Cuatro

Love shopping TV: 2,3% y 12.000

¡Toma Salami!: 2,3% y 15.000 / 3,5% y 33.000

Volando Voy: 5,6% y 101.000 / 7,8% y 241.000

Viajeros Cuatro: 6,8% y 223.000 / 7,1% y 297.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 20,3% y 1.673.000

Telediario 1: 12,3% y 1.012.000

Informativos Telecinco 15H: 9% y 744.000

laSexta Noticias 14H: 7,5% y 489.000

Noticias Cuatro 1: 7,1% y 466.000

Noche

Antena 3 Noticia 2: 13,1% y 1.464.000a

Telediario 2: 11,7% y 1.314.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 818.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 729.000

Noticias Cuatro 2: 5,4% y 530.000

RANKING

Diario: Antena 3 (11,2%), La 1 (10,3%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,2%), laSexta (4,8%), La 2 (2,5%)

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%)