Sydney Sweeney lidera con 'La asistenta' la primera cartelera de 2026

La actriz Sydney Sweeney lidera la primera cartelera del año que, pese a ser escueta, apuesta por una rica variedad de géneros como el thriller psicológico 'La asistenta', la esperada secuela del bestseller 'El médico' o la emotiva comedia gallega 'Rondallas', protagonizada por Javier Gutiérrez, entre otros.

'La asistenta', un thriller psicológico sobre la violencia doméstica

Basada en la novela homónima de Freida McFadden 'La asistenta' (2022), que se convirtió en superventas gracias a la popularidad que alcanzó entre la comunidad lectora de TikTok, la nueva película de Paul Feig ('La boda de mi mejor amiga', 'Un pequeño favor') es un thriller psicológico con toques de humor negro en el que Sydney Sweeney (de la que todo el mundo habla, hasta Donald Trump) y Amanda Seyfried se alternan los roles de víctima y victimaria.

La historia sigue a una joven con serios problemas económicos, Millie (Sweeney), quien tras ser contratada por Nina (Seyfried) como empleada doméstica interna llega a la misteriosa y acaudalada casa de la familia Winchester, donde se verá atrapada en una estructura de control que pondrá en peligro su trabajo y su seguridad.

'El médico II', una secuela mágica que se hace de rogar

Igual de esperado es el estreno de la secuela de 'El médico' (2013), la adaptación de la novela de Noah Gordon que vendió más de 5 millones de ejemplares en España. Regresa a la gran pantalla para continuar la epopeya histórica que hace más de diez años unió a los actores británicos Ben Kingsley y Tom Payne en una producción alemana dirigida por Philipp Stölzl ('The Royal Game', 'Goehthe!').

La continuación de la saga se ubica en Londres en el siglo XI y ha incorporado a dos intérpretes que coincidieron en 'Juegos de tronos', los irlandeses Aidan Gillen y Liam Cunningham, quienes se unirán a las nuevas aventuras del aprendiz Rob Cole (Payne), un médico que puede predecir la muerte de sus pacientes. La segunda entrega está llena de intrigas palaciegas y la posible cura de nuevas enfermedades.

'Rondallas', música gallega y talento de multipremiado

Los habitantes de un pueblo marinero gallego buscarán recuperar su ilusión en 'Rondallas', una película de David Sánchez Arévalo ('La gran familia española', 'Primos') que sigue el reencuentro de una agrupación de música tradicional par tocar dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió el mar y entristeció a su tierra.

Los ancianos y niños participarán en este grupo o rondalla, interpretado por el triple ganador del Goya Javier Gutiérrez y el resto de un elenco formado por María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco, Fernando Fraga o Xosé A Touriñán, que dará vida a esta emotiva comedia dramática.

'Una abuela tremenda', comedia española e intergeneracional

El mismo sentimiento intergeneracional se respira en 'Una abuela tremenda', el primer largometraje de la cineasta madrileña Ana Vázquez ('Élite', 'Olympo'), quien conecta a tres generaciones de mujeres en una comedia coral protagonizada por Elena Irureta, Toni Acosta y la pequeña actriz Carla Pastor.

Así, el cariño y los roces entre una abuela (Irureta), su hija (Acosta) y nieta (Pastor) pondrán patas arriba sus vidas y, sin quererlo, mejorará su inestable relación en esta cinta familiar que despliega un abanico temático y humorístico. La precariedad laboral se mezcla con las fiestas del pueblo, la ilusión infantil y la rebeldía de una anciana.

'Los guardianes del diente mágico', animación para romper los prejuicios

La rebeldía también contagia a 'Los guardianes del diente mágico', una película de animación en la que una joven hada de los dientes descubre qué hay más allá de los límites de su estricta y aislada especie, tras conocer a un duende científico y a un trol adorable que viven al margen de los prejuicios de la sociedad mágica.

Este peculiar trío emprenderá una misión colorida y épica en un largometraje dirigido por el estadounidense Michael Jonshon ('Homeward', 'Las aventuras de la sirenita') que corre a cargo de la incipiente compañía Rebellion Animation y reivindica el poder de la amistad.