Diez películas de estreno en salas que no te puedes perder en enero

El nuevo año se estrena con propuestas tan interesantes como la evocación que ha hecho Richard Linklater de los primeros tiempos de la Nouvelle Vague, el debut en la dirección de la actriz Kristen Stewart, el retorno al cine de terror de Sam Raimi, la fabulación sobre los orígenes del ‘Hamlet’ shakesperiano desde la perspectiva de la esposa del bardo inglés, una nueva versión de un clásico total del fantástico sobre el hombre menguante, la adaptación de dos cuentos de Mariana Enríquez en un mismo relato cinematográfico o la nueva entrega de la franquicia moderna de los zombis.

'La asistenta', de Paul Feig (jueves 1) Quizá no deberíamos fijarnos tanto en las estrellas femeninas de este thriller sicológico, la controvertida Sydney Sweeney (es lo que tiene que Trump sea fan tuya) y Amanda Seyfried, y más en el director, Paul Feig, oficiante de notables comedias como ‘La boda de mi mejor amiga’ y director de varios episodios de ‘Mad men’.

'Nouvelle Vague', de Richard Linklater (viernes 9) El particular y emotivo homenaje que el director de ‘Antes de amanecer’ hace a la Nueva Ola cinematográfica francesa describiendo los pormenores del rodaje de uno de sus títulos fundacionales, ‘Al final de la escapada’ de Jean-Luc Godard. Rodado en blanco y negro (y en francés) para una mejor conexión con aquella época de libertad y cambio.

'Song sung blue: Canción para dos', de Craig Brewer (viernes 9) Es el título de una de las canciones más famosas de Neil Diamong, grabada en 1972, pero el filme no es un ‘biopic’ del cantante y compositor, sino la historia (real) de dos músicos de escasa fortuna que decidieron montar una banda de tributo a Diamond. Kate Hudson y Hugh Jackman son los maduros protagonistas en busca de una segunda oportunidad.

'La cronología del agua', de Kristen Stewart (viernes 9) Debut en la dirección de Stewart con una película un tanto alambicada, en construcción narrativa e imágenes de impacto, y fundamentada en la poderosa interpretación de Imogen Poots. Se basa en la novela autobiográfica de Lidia Yuknavitch, que sufrió los abusos sexuales de su padre y encontró su lugar en el mundo a través de la escritura.

'28 años después: el templo de los hueso', de Nia Da Costa (viernes 16) Otro jalón en la saga moderna del cine de zombis, continuación del ’28 años después’ del pasado año. Nia Da Costa suple a Danny Boyle tras la cámara, Alex Garland firma de nuevo el guion y Ralph Fiennes repite como el médico alucinado. Los muertos vivientes ya no son el único peligro que campa a sus anchas por la faz de la Tierra.

'El hombre menguante', de Jan Kounen (viernes 16) Una propuesta arriesgada, ya que superar la película original, ‘El increíble hombre menguante’, un clásico del fantástico de serie B de los 50 según la novela de Richard Matheson, es tarea complicada. Jean Dujardin encarna al hombre corriente que, debido a la exposición a un extraño fenómeno en altar mar, empieza a menguar de tamaño.

'Hamnet', de Chloé Zhao (viernes 23) Esperada adaptación de la novela de Maggie O’Farrell a cargo de la directora de ‘Nomadland’, centrada en la esposa de William Shakespeare, Agnes, y el duelo por la pérdida de su hijo, Hamnet, que serviría de inspiración para el ‘Hamlet’ inmortal del dramaturgo. Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

'La virgen de la tosquera', de Laura Casabé (viernes 23) La Argentina de la crisis económica, tres muchachas enamoradas del mismo joven, celos y rencillas, hechizos y magia negra, un verano especialmente religioso en las afueras de Buenos Aires... Ambiciosa producción argentino-mexicana-española que adapta dos cuentos de Mariana Enríquez incluidos en su libro ‘Los peligros de fumar en la cama’.

'Marty supreme', de Joshua Safdie (viernes 30) ‘Biopic’ de Marty Reisman, estrella estadounidense del ping pong. Mientras su hermano Ben Safdie realizaba su filme biográfico sobre un campeón de la UFC (‘The smashing machine’), Joshua reconstruía la vida de este desconocido mago del tenis de mesa encarnado por Timothée Chalamet.