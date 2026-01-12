Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande

Con la 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada la pasada en Beverly Hilton (California, Estados Unidos), queda inaugurada oficialmente la temporada de premios, y también de la moda holywoodiense y el glamur clásico de las estrellas en la alfombra roja. Antes de los Oscar -que llegarán a mediados de marzo-, esta es sin duda la gala más esperada y con más relumbre y estilo.

Esta vez se ha impuesto por goleada el color negro en los diseños personalizados con semanas y meses de trabajo detrás. Cortes extravagantes y sofisticados para distinguirse de otros 'looks' citados al evento. El toque más clásico y 100% seductor, por ejemplo, lo pusieron Selena Gomez y Ayo Edebiri, con dos Chanel de Matthieu Blazy (la primera con plumas de avestruz, y la segunda, con un vestido de hombros descubiertos de terciopelo negro y satén, y el adorno de la temporada: el broche). Las dos, además, con el corte pelo de moda, el bob. Por su parte, la más dramática fue la estrella de 'Marty Supreme', Odessa A'Zion, con un abrigo 'vintage' negro de plumas de Dolce & Gabbana, y la sorpresa la dio Ariana Grande, con un modelo fuera de su registro habitual, gótica y nocturna con un sensacional modelo de Vivienne Westwood.

Otro tono de la gala por el que optaron muchas estrellas, el Cloud Dancer, el Pantone del año. Además del elegido por Emily Blunt y Claire Danes, uno de los más acertados, el Versace de Amanda Syfried, con espectacular estola y más de 400 horas de trabajo.

Gracias a Elle Fanning o Kate Hudson la noche también lució en destellos plateados; fantasías transparentes florares, como en el caso de Jennifer Lawrence y Jennifer Lopez.

¿Y ellos? Además del impecable esmoquin de Armani que lució Hudson Williams, la estrella de 'Heated Rivalry' ('Más que rivales', en España a partir del 2 de febrero), los más elegantes también se decantaron por trajes atemporales adornados, en lugar de pajaritas, con llamativos broches, como Michael B. Jordan (de Prada), Patrick Schwarzenegger y Jeremy Allen White (de Louis Vuitton).

📌Esta es una recopilación de los mejores looks de la alfombra roja:

Jennifer Lawrence, de Givenchy De calle, el más comentado de la noche. La actriz de 'Die My Love' fue la viva imagen de 'La Primavera', de Sandro Botticelli, sobre la alfombra roja. Con un Givenchy, firmado por Sarah Burton, de gasa y flores y adornado con una estola de satén a juego, supo balancear a la perfección sensualidad y sofisticación sin caer en la provocación de mal gusto. No fue la única que apostó por un 'nacked dress', demostrando que las transparencias serán una de las grandes tendencias en las alfombras rojas también esta temporada.

Jennifer Lawrence, con un Givenchy, a su llegada a los Globos de Oro. / Jordan Strauss / AP

Teyana Taylor, Schiaparelli La estrella de 'Una batalla tras otra' y ganadora del premio a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto, fue una de las máximas representantes de 'look' estrella de la noche, el negro. Un Schiaparelli personalizado largo hasta el suelo cuya originalidad radicaba en los atrevidos cortes que serpenteaban sobre su pecho y hasta su cuello halter fruncido en la parte superior que caía por su espalda. El diseño incluía lo que Taylor describió como un detalle de "fiesta en la espalda": un tanga de cristal y un lazo a plena vista del espectador.

Teyana Taylor, con un Schiaparelli personalizado con tanga joya en la baja espalda. / Jordan Strauss / AP

Ariana Grande, de Vivienne Westwood De vuelta al castaño para su melena -recogida en una cola de cabello con flequillo-, Grande dejó sus tonos rosas inspirados en Glinda y se dejó llevar por la paleta gótica de la noche. Eligió un vestido negro texturizado con corpiño ajustado de Vivienne Westwood, con una falda globo que bien podría haber sido el 'look' de su compañera de reparto Cynthia Erivo, en la saga 'Wicked'.

Ariana Grande, con un vestido de Vivienne Westwood, en los Globos de Oro 2026. / Jordan Strauss / AP

Jennifer López, de Jean-Louis Scherrer La estrella de 'El beso de la Mujer Araña' ha sido otra de las que se decantaron por las transparencias (algo bastante habitual en el armario de la diva del Bronx). Esta vez lució su espléndida figura con un 'look' de brocados barrocos en color chocolate, diseñado por Jean-Louis Scherrer. Destacaba su romántica cauda de tul beige. La artista se decantó por un moño invertido al estilo del viejo Hollywood.

Jennifer Lopez, a su llegada a los Globos de Oro 2026. / Associated Press/LaPresse / LAP

Amanda Seyfried, de Versace Un total de 400 horas de trabajo lleva detrás el Versace personalizado que lució Seyfried en la alfombra roja: un vestido plisado sin mangas, de corte ceñido ajustado a su cuerpo al milímetro.Un 'look' espectacular en blanco hielo, al estilo de Cloud Dancer, el color del año de Pantone. El verdadero efecto ultraglamuroso residía en los accesorios: un collar de diamantes con un diseño inspirado en la naturaleza con pendientes a juego, y un perfecto moño de bailarina con onda lateral al más puro estilo del Viejo Hollywood.