Brote de gastroenteritis en el IES de ElviñaNuevo contrato para la planta de NostiánProtesta de taxistas en A CoruñaColapso de tráfico por el cierre del acceso de Alfonso Molina desde San CristóbalCopa del Rey: Deportivo - Atlético
'Los domingos' y 'Sirat' lideran las nominaciones a los Premios Goya 2026

Los premiados se anunciarán durante la gala del próximo 28 de febrero en Barcelona, presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini

Los Premios Goya 2026 dan a conocer este martes sus nominaciones en la Academia de Cine

Los Premios Goya 2026 dan a conocer este martes sus nominaciones en la Academia de Cine

Jacobo de Arce

Madrid

Este martes se han anunciado las nominaciones a los premios Goya 2026, que serán entregados durante la ceremonia que se celebrará el próximo 28 de febrero en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB). Los encargados de hacerlo han sido los actores Toni Acosta y Arturo Valls, que han leído los sobres que contenían los candidatos a las diferentes categorías durante un acto organizado en la Academia de Cine, donde ha regresado esta convocatoria después de hacerlo el año pasado en Granada, la misma ciudad en la que más tarde se entregaron los premios.

Parten como favoritas las películas Los Domingos(13 nominaciones), Sirat (11 nominaciones) y Maspalomas (9 nominaciones).

  • Las nominadas a mejor película son La cenaLos domingosMaspalomasSirât Sorda
  • Los nominados a mejor actor son Alberto San Juan por La cena, Miguel Garcés por Los domingos, Jose Ramón Soroiz por Maspalomas, Mario Casas por Muy lejos y Manolo Solo por Una quinta portuguesa
  • Las nominadas a mejor actriz son Ángela Cervantes, por La furia; Patricia Lopez Arnaiz, por Los Domingos; Antonia Zegers, por Los Tortuga; Nora Navas, por Mi amiga Eva; y Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla.
  • Los nominados a mejor director son Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas, Carla Simón por Romería; Oliver Laxe por Sirât; y Albert Serra por Tardes de soledad.
  • Los nominados a mejor actor de reparto son Miguel Rellán por El cautivo, Juan Minujín por Los domingos, Kandido Uranga por Maspalomas, Tamar Novas por Rondallas y Álvaro Cervantes por Sorda
  • Las nominadas a mejor actriz de reparto son Elvira Mínguez, por La Cena; Nagore Aramburu, por Los domingos; Miryam Gallego, por Romería; Elena Irureta, por Sorda; y María de Medeiros, por Una quinta portuguesa.
  • Los nominados a mejor actor revelación son Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño, Julio Peña por El cautivo, Hugo Welzel por Enemigos, Jan Monter Palau por Estrany Riu y Mitch por Romería
  • Las nominadas a mejor actriz revelación son Nora Hernández por La cena; Blanca Soroa por Los domingos; Elvira Lara por Los domingos; Llúcia García por Romería; y Miriam Garlo por Sorda
  • Las nominadas a mejor película de animación son BellaDecoradoEl tesoro de BarracudaNorbert Olivia y el terremoto invisible
  • Las nominadas a mejor película iberoamericana son Belén (Argentina), La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia)
  • Las nominadas a mejor película europea son Cónclave (Reino Unido); La chica de la aguja (Dinamarca); On Falling (Portugal); Un simple accidente (Francia): y Valor Sentimental (Noruega)

El Goya de Honor 2026, anunciado el pasado verano, es para el director, guionista y escritor Gonzalo Suárez, reconocido por filmografía en la que figuran títulos como Remando al viento y La reina anónima.

Este año optaban a una nominación al Goya un total de 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. De las 218 películas inscritas a los Premios Goya 2026, 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones inscritos, 129 son originales y 42 adaptados.

También concurrían este año 18 filmes europeos y 15 largometrajes iberoamericanos, categorías en las que las películas han sido escogidas por sus respectivos países.

El listado de cortometrajes que optaban a ser nominados a la 40 edición asciende a 48 títulos: 15 cortometrajes de ficción, 18 documentales y 15 de animación.

