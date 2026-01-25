Premios de la crítica
'Los domingos', mejor película dramática y 'La cena', mejor comedia en los premios Feroz
Las series 'Yakarta' y 'Poquita fe' han sido las grandes victoriosas en televisión
EFE
Santiago de Compostela
'Los domingos' ha obtenido el premio a mejor película dramática en los premios Feroz, en los que la película de Alauda Ruiz de Azúa ha obtenido un total de cinco premios; mientras que 'La cena' ha ganado el premio a mejor película de comedia y las series 'Yakarta' y 'Poquita fe' han sido las grandes victoriosas en televisión.
