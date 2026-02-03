Los grandes estrenos de febrero: de la tórrida 'Cumbres Borrascosas' a 'Scream 7' y la brasileña 'El agente secreto'

En nuestra lista de estrenos destacados entre todos los que este mes llegan a los cines encontramos varios autores aclamados en nuestras fronteras y fuera de ellas -Isabel Coixet, Park Chan-wook, José Luis Guerín-, un buen puñado de estrellas -Margot Robbie, Jacob Elordi, Jessica Chastain, Paul Mescal, Josh O’Connor-, dos títulos nominados al Oscar, la nueva entrega de una de las sagas más longevas del cine de terror y hasta una relectura en clave anime de la obra más universal de William Shakespeare.

TRES ADIOSES, de Isabel Coixet (estreno 6 de febrero)

Basada en la exitosa novela semiautobiográfica ‘Tres cuencos’, que la autora y activista por los derechos LGBTQ+ Michela Murgia escribió poco antes de su muerte en 2023 a causa de un cáncer de riñón, es el retrato de una mujer cuyo mundo da un vuelco cuando descubre que su pérdida de apetito tiene más que ver con su salud que con su reciente separación. La película intenta recordarnos que la inminencia de la muerte deja espacio para la alegría, y que debemos valorar nuestro paso por la Tierra porque podría verse interrumpido en cualquier momento.

NO HAY OTRA OPCIÓN, de Park Chan-wook (estreno 13 de febrero)

Es la segunda adaptación cinematográfica de la novela que en su día sirvió de inspiración a Costa Gavras en ‘Arcadia’ (2005): ‘The Ax’, de Donald E. Westlake, retrato de un hombre decidido a conseguir un nuevo empleo tras perder el puesto que había ocupado durante décadas y que, después de una larga e infructuosa búsqueda, decide eliminar a su competencia sea como sea. Park abraza la comedia negra para cargar contra lo analógico y lo digital, contra la masculinidad tóxica y contra los excesos consustanciales a la cultura laboral.

CUMBRES BORRASCOSAS, de Emerald Fennell (estreno 13 de febrero)

Al ver la luz, sus primeras imágenes enfurecieron a muchos de los fans de la novela de Emily Brontë en la que se basa, por dos motivos. Pese a que en el libro sus protagonistas son una adolescente morena y un gitano de piel oscura, en la película les dan vida Margot Robbie, que es una rubia de 35 años, y Jacob Elordi, que es caucásico y de piel clara. Además, se la promociona como una película de amor pese a que en el original de Brontë los personajes son una esnob y un psicópata.

HISTORIAS DEL BUEN VALLE, de José Luis Guerín (estreno 13 de febrero)

El municipio de Vallbona está a solo media hora del centro de Barcelona, pero cualquiera diría que está en otro planeta; aislado por el Rec Comtal, las vías férreas y la autopista, preserva formas de vida ya erradicadas del centro de la ciudad. En su séptimo largometraje, el maestro Guerín se sitúa en ese territorio misterioso en el que el documental se confunde con la ficción -el mismo en el que se mueve buena parte de su cine previo- para capturar momentos de la vida en el lugar y meditar sobre el significado de la vida en los márgenes.

LITTLE AMÉLIE, de Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang (estreno 13 de febrero)

Adaptación de ‘La metafísica de los tubos’ (2000), autobiografía novelada de la aclamada escritora belga Amélie Nothomb, considerada inadaptable durante mucho tiempo a causa las numerosas reflexiones filosóficas que contiene. Como ese ilustre modelo, la película adopta el punto de vista de una niña belga de dos años y medio, convencida de ser Dios, que crece junto en el Japón de los años 60.

EL AGENTE SECRETO, de Kleber Mendonça Filho (estreno 20 de febrero)

La película más monumental de las dirigidas hasta la fecha por Mendonça Filho se sitúa durante la dictadura militar de Brasil para contemplar a un académico de izquierdas que viaja a su Recife natal escapando de un poderoso enemigo y decidido a huir del país con su hijo pequeño, y que poco a poco va comprendiendo que los tiburones -literales y metafóricos- harán todo lo posible por impedírselo. Se trata de un thriller político inconfundiblemente negro, y menos interesado en poner en pie un misterio que en transmitir fatalismo.

THE HISTORY OF SOUND, de Oliver Hermanus (estreno 20 de febrero)

La segunda película que Hermanus ha rodado fuera de su Sudáfrica natal -’Living’ (2022) fue la primera- examina la relación sentimental que un cantante y un musicólogo mantienen a lo largo de los años. Tras verse obligados a separarse a causa de la Primera Guerra Mundial, ambos se reencuentran para emprender un viaje a través de Estados Unidos en busca de canciones populares que descubrir y preservar. La protagonizan dos de los actores del momento, Paul Mescal y Josh O’Connor.

SCARLET, de Mamoru Hosoda (estreno 27 de febrero)

La nueva fantasía anime de Mamoru Hosoda es una nueva versión de ‘Hamlet’ que no solo convierte el personaje titular en una chica sino que, en lugar de dotarlo de la capacidad para comunicarse con el fantasma de su padre como Shakespeare hizo originalmente, lo sitúa junto a todos los muertos de la historia en un limbo ubicado entre el cielo y el infierno y aparentemente diseñado como una mezcla del Poniente de ‘Juego de Tronos’ y la Tierra Baldía de la saga ‘Mad Max’.

DREAMS, de Michel Franco (estreno 27 de febrero)

Los poderosos siempre ganan, y el resto siempre perdemos. Es, en pocas palabras, lo que sostiene la segunda colaboración entre Franco y la actriz Jessica Chastain -‘Memory’ (2023) fue la primera-, que retrata la relación sentimental que mantienen un joven bailarín mexicano y una rica filántropa estadounidense, y que se ve dañada irreparablemente cuando él decide cruzar ilegalmente la frontera entre ambos países.

Noticias relacionadas

SCREAM 7, de Kevin Williamson (estreno 27 de febrero)

A lo largo de casi tres décadas, la saga Scream ha mostrado repetidamente a su icónica protagonista, Sidney Prescott, sobreviviendo a los sucesivos asesinos ocultos tras la máscara de Ghostface y decididos a acabar tanto con ella como con sus allegados y con cualquiera que se interponga en su camino. Encarnado por Neve Campbell, el personaje regresa en esta séptima entrega tras su ausencia en la sexta, estrenada en 2023. Quienes no están en la nueva película son Jenna Ortega y Melissa Barrera, ambas protagonistas de las entregas quinta y sexta. Barrera fue despedida en noviembre de 2023 debido a sus publicaciones en redes sociales sobre el genocidio en Gaza, y Ortega abandonó la saga poco después para solidarizarse con su compañera.