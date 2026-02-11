Emerald Fennell, la Camila de 'The Crown' que ha erotizado 'Cumbres borrascosas'

Emerald Fennell (Londres, 1985) tiene 40 años y una larga trayectoria, aunque mucha gente la asocia solo a un filme que fue todo un éxito (escandaloso) en ‘streaming’, ‘Saltburn’, película que se instaló en Prime Video a finales del 2023 para contar la historia de doble y perversa fascinación entre dos estudiantes de Oxford, uno de clase humilde, Barry Keoghan, y otra perteneciente a una distinguida familia, Jacob Elordi. La acción quedaba constreñida en la suntuosa mansión de Saltburn en la que el segundo invitaba el primero a pasar el verano rodeado de excéntricos personajes encarnados por Rosamund Pike, Richard E. Grant y Carey Mulligan. Keoghan ya era un actor especializado en tipología ‘malrrollera’ (‘El sacrificio de un ciervo sagrado’). Para Elordi, que ya había destacado en la serie ‘Euphoria’, todo empezó de verdad con este filme, ya que el mismo año hizo de Elvis Presley en ‘Priscilla’ de Sofia Coppola, y de allí a encarnar a la criatura de Frankenstein, al romántico Heathcliff de ‘Cumbres borrascosas’ y la próxima película de Ridley Scott.

La guionista y actriz Emerald Fennell con su Oscar por 'Una joven prometedora'. / CARLA MELCHOR. VALÈNCIA| Chris Pizzello / POOL / EFE

En eso ha destacado Fennell tras la cámara, en la gestión de estrellas en ciernes o ya consagradas. Carey Mulligan fue la protagonista de su primer largometraje, ‘Una joven prometedora’ (2020), una historia de abusos sexuales y venganza planteada con elementos de ‘thriller’ y de comedia decididamente oscura. Ese es el tono también de ‘Saltburn’, escrita, como la anterior, por la propia Fennell. A las tramas más o menos sórdidas y complejas desde el guion une la directora un estilo visual muy personal, a veces algo efectista, hay que reconocerlo, pero plagado de situaciones que ‘se recuerdan’ por lo que cuentan y cómo lo cuentan. ‘Saltburn’ estaba repleta de ellas, desde la famosa escena de la bañera hasta el pasaje final.

Emerald Fennell en el estreno de 'Cumbres borrascosas' en Londres. / Associated Press/LaPresse / LAP

El clásico de Emily Brontë sobre el tormento del amor, en este caso heterosexual, le viene como anillo al dedo. ‘Cumbres borrascosas’ ha sido llevada al cine desde todas las perspectivas. La del ‘amor fou’ hollywoodiense en la versión protagonizada en 1939 por Laurence Olivier y Merle Oberon. La lectura en clave surrealista realizada en México por Luis Buñuel en 1953, ‘Abismos de pasión’. La narrativamente enigmática ‘Hurlevent’, dirigida por Jacques Rivette en 1985. La versión japonesa de 1988 a cargo de Yoshishige Yoshida, ambientada en el Japón feudal y mezclada con una historia de fantasmas. O la de Andrea Arnold de 2011, publicitada como “el amor es una fuerza de la naturaleza”. Fennell la ubica en su lugar natural, los páramos de Yorkshire, y la lleva a su sentido desbocado de la narración y los impulsos amorosos y sexuales. Margot Robbie encarna a Catherine Earnshaw, la mujer que se entrega a una pasión devastadora que desafía las normas sociales y raciales de la época.

Tres largometrajes y un corto –‘Careful how you go’ (2018)– es el aún corto bagaje de Fennell como directora. Pero no termina aquí su trazado cinematográfico. Desde 2010 ha desarrollado una selecta carrera como actriz, minimizada, sin duda, por su trabajo detrás de la cámara. Se la puede recordar en un papel secundario en ‘Albert Nobbs’ (2011), filme sobre una mujer (Glenn Close) que se hacía pasar por hombre para encontrar trabajo al estilo de ‘Tootsie’. En la estupenda ‘Anna Karenina’ (2012) de Joe Wright, con Kiera Knightley como otra de las grandes heroínas románticas de la literatura, Fennell dio vida a la princesa Merkalova, y en ‘La chica danesa’ (2015) abordó el personaje de Elsa en esta historia de metamorfosis de identidad.

Fennell interpretó a Camilla Parker Bowless en la tercera y cuarta temporada de ‘The crown’, la exitosa serie sobre la reina Isabel II de Inglaterra. / EPC

Hasta aquí nada especialmente relevante como actriz. Hasta que a las puertas de su debut como directora, Fennell interpretó a Camilla Parker Bowless en la tercera y cuarta temporada de ‘The crown’, la exitosa serie sobre la reina Isabel II de Inglaterra. Y como confirmación de su polivalencia, en la no menos triunfante ‘Barbie’ (2023) encarnó a Midge, una de las muñecas de la firma Mattel lanzada en 1963 como la mejor amiga de la protagonista. Phoebe Waller-Bridge la había reclutado como guionista en seis episodios de la segunda temporada de ‘Killing Eve’, en 2019.

Su formación está más cerca de la del personaje de Elordi en ‘Saltburn’. Estudió también en Oxford –Filología Inglesa–, su madre es escritora, su padre diseñador de joyas y su hermana, Coco, es diseñadora de moda. Ha escrito dos novelas infantiles de fantasía y una de terror, ‘Monsters’ (2015). ‘Una joven prometedora’ fue nominada al Oscar como mejor película, dirección y guion original, ganando en esta última categoría, galardón que repitió en los BAFTA. Ha recibido también nominaciones a los Emmy por ‘Killing Eve’ y por su papel en ‘The crown’. Nada mal su bagaje a los 40 años.