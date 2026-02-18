Pepe Barroso, protagonista del nuevo fenómeno adolescente 'Love me love me': "Me hace ilusión que el fanatismo nazca a través de la lectura"

Un nuevo fenómeno fan ha llegado a Amazon Prime Video después del éxito arrollador de la saga 'Culpables' en la plataforma de streaming. La película italiana 'Love me love me', aunque rodada en inglés, está basada en la novela homónima de Wattpad de Stefania S. Protagoniza este nuevo universo adolescente el actor y modelo español Pepe Barroso (Madrid, 1996), hijo de Pepe Barroso y Mónica Silva, que sigue impulsando su carrera interpretativa tras haber participado en otras producciones internacionales como 'Gran Turismo' y la serie 'Those about to die'.

¿Qué le atrajo de este proyecto?

A nivel profesional, es un personaje joven en una plataforma que está teniendo un éxito increíble en ese sentido y, al director, Roger Kumble, lo conozco de otras películas y me hacía mucha ilusión trabajar con él en el ámbito internacional que le querían dar al proyecto. Pero por la parte del éxito del libro yo era bastante naif porque en España no se tradujo y no tenía ni idea de nada.

¿Llegó a leerse el libro?

Cuando llegué a Roma lo primero que hice fue conocer a Roger y a Stefania, la escritora. Me leí algunos fragmentos, pero tampoco quería estar condicionado al libro. Son 800 páginas y, como te pongas a pensar en la línea del personaje en el libro en comparación con el guion de la película, puedes descentrarte y tener demasiada información.

¿Cómo preparó el personaje?

Me ayudó mucho hablar con Stefania y Roger porque había algunas cosas importantes del libro que sí queríamos plasmar en la película. Para entender de dónde provenía esa parte más agresiva, esa falta de expresarse y esa violencia me ayudó enfocarme en las artes marciales. A través de ahí intenté evolucionar el personaje en relación a lo que puede suponer para un niño de esas edades el deporte y las relaciones con sus amigos.

¿Había hecho artes marciales antes en su vida personal?

Cuando jugaba a fútbol tenía un entrenador de porteros en la universidad que venía de un trasfondo de boxeo y empezó a meterme un poco en el mundillo. Había muchos ejercicios que hacíamos los porteros que tenían mucho que ver con el boxeo, como la coordinación ojo-mano. Cuando dejé el fútbol empecé más con las artes marciales, también otras doctrinas como el jiu-jitsu.

Además de un romance, la película habla de temas como la exposición en las redes sociales y el ‘bullying’. ¿Es importante dar voz a estos temas en las piezas audiovisuales para adolescentes?

Está muy bien dar voz a todos estos asuntos. No vamos a arreglar nada nosotros porque no somos nadie, pero en estos proyectos a veces hay oportunidades para dar voz a situaciones más desagradables. Yo creo que es sano poder tratarlas de una forma más natural y, las personas que lo estén viendo y se sientan identificados, puedan generar una fuerza interior para poder afrontar esas situaciones o, directamente, evitar exponerse y llegar a ese lugar. La película es una manera de tratar algunos asuntos y situaciones más controversiales que pueden pasar chavales de esas edades y está muy bien naturalizarlas y darles esa voz.

Llega esta película tras el éxito de otros fenómenos como Culpables. ¿Qué tienen estas producciones que conectan tanto?

A mí me hace mucha ilusión que todo este fanatismo detrás de este tipo de proyectos nazca a través de la lectura. Creo que es algo que se está perdiendo estos últimos años y es una maravilla ver a gente tan joven que conecte con estos libros. En cuanto al audiovisual, también son oportunidades enormes para poder trasladar estos fenómenos a estos contenidos.

Un fotograma de la película 'Love me love me' / AMAZON PRIME VIDEO

¿Por qué es tan importante que nazca de la lectura?

El libro es lo que incita a esas personas y es lo que hace que conecten tanto con este proyecto. Más allá del audiovisual, dan ese lugar a la imaginación. A mí me encanta la novela histórica y creo que hay unos historiadores maravillosos en España, como Santiago Posteguillo, Gonzalo Giner y José Soto. Me gusta ponerme una lista de reproducción de bandas sonoras de películas y yo me voy creando mi propia película en la cabeza según voy leyendo. Lo que le provoca a la gente conectar tanto con los libros es dar ese pequeño aire a la imaginación, que hoy en día nos cuesta tanto porque lo tenemos todo en el teléfono.

De hecho, en un primer momento, el libro fue publicado en la plataforma Wattpad.

Hay que dar mucho crédito a Wattpad. Yo no he leído nada a través de la plataforma, pero es una forma maravillosa de dar voz a escritores independientes y que puedan escribir sus propias novelas sin la necesidad de tener un nombre, un prestigio y una distribuidora.

¿Se pone más presión al trabajar con todo ese fenómeno fan detrás?

Más presión de la que me pongo a mí mismo es imposible. Hay que intentar llevarlo de manera natural y que no te afecte directamente en tu día a día.

¿Está preparado para un fenómeno fan a la altura del que vivieron los protagonistas de la saga Culpables?

Yo soy muy naif, vivo en mi pequeña burbuja en mi día a día que he intentado mantener y cuidar lo máximo posible. Mis pilares son mi familia y mis amigos y espero que no me afecte directamente en ese sentido. La realidad es que si eso pasara me alegraría enormemente porque el paso siguiente que nos tocaría sería grabar la segunda y la tercera película. También sería una maravilla que nos afectara directamente al trabajo y nos pudieran surgir más oportunidades. En un trabajo que es tan inestable como este, sería maravilloso que todos encontráramos esa estabilidad de poder dedicarnos a lo que nos apasiona y nos gusta.